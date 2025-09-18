【新商品】これ1つでらくらく充電！Type-Cケーブル一体型AC充電器【磁気研究所】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、同社が展開するブランド"HIDISC（ハイディスク）″より、「Type-Cケーブル一体型AC充電器」2機種を公式サイト、全国のホームセンターや量販店にて発売いたします。（2025年9月下旬発売予定）

これひとつで、コンセントからの充電が可能！

本製品はAC充電器とケーブルが一体型になっており、外出時はこれ1つを持ち歩けばコンセントからの充電が可能。AC充電器とケーブル、どちらかを忘れてしまって充電ができない…なんてことがなくなります。

ケーブル長は1.5mあり、身の回りで使用するのに十分な長さ。USB Type-Cコネクタを採用しており、スマートフォンやタブレットなど、USB Type-C端子を持つ機器にお使いいただけます。

USB PD対応の機器には、PD20W対応（HD-AC20WC15WH）をご使用いただくことで、機器への急速充電が可能です。

持ち運びもスマートに。収納式のスイングプラグ

90°可動する収納式のスイングプラグを採用しており、持ち運び時や保管時はプラグを折り畳むことができます。

プラグを折り畳んだ時の寸法は、W33.5×D41×H33.5mm（ケーブル部分を除く）と、かなり小型。コンセントに挿し込む際、隣に干渉しづらいコンパクトなデザインです。

重量も約78gと軽量で、持ち運びに適しています。

◆製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/45_1_a2237bf69759e10db41974563c1e261c.jpg?v=202509181028 ]

◎ケーブル一体型

◎90°可動の収納式スイングプラグ

実店舗でも販売中！

秋葉原駅前の直営店舗「MAG-LAB」でも各商品を販売中！

秋葉原駅 昭和通り口より徒歩30秒

直営店舗「MAG-LAB」

東京都千代田区神田佐久間町1-17

営業時間 9:00～20:00

定休日なし

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

公式HP：https://www.mag-labo.com/

お問い合わせ：

