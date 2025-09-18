こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポーツデポ長野店・南松本店・諏訪インター店「リニューアルOPEN SALE」９月１９日（金）から３店舗同時開催！
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、スポーツデポ長野店・南松本店・諏訪インター店の３店舗を同時リニューアルOPEN いたします。スポーツデポ長野店内には長野県初出店のアルペンアウトドアーズがオープン！スポーツデポ諏訪インター店はアルペンからスポーツデポに生まれ変わり、品揃え・売場ともにパワーアップ！そして店内ゴルフ５も同時リニューアルいたしました。
＜セール情報＞
セール期間：9月19日（金）～9月29日（月） 11日間。
＜セール企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元。
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます
＜日替奉仕品＞
9月19日（金）～9月23日（火・祝） 5日間
ナイキ・アディダス・プーマ・ニューバランス・ミズノ・アシックス・エスエスケイ・ヨネックス・バボラ・ジョーダン・デサントなどの人気ブランドのスポーツ用品が約2,000点（3店舗合計）、価格も999円から超お買得価格で用意しております。
▼一例商品のご紹介・・・・・
・9月19日（金）
・アディダス、プーマ 長袖Tシャツ 999円
・アディダス サッカーボール 999円
・ミズノ 軟式野球グラブ 1,999円
・9月20日（土）
・アンダーアーマー、プーマ ジャケット 1,999円
・ムーンスター ジュニアシューズ 1,499円
・ヨネックス テニス ロゴTシャツ 999円
・9月21日（日）
・ナイキ、アディダス パンツ 1,999円
・アディダス スニーカー 3,999円
・エスエスケイ 軟式バット 1,999円
・9月22日（月）
・ナイキ ジュニアジャージ上下セット 2,999円
・ニューバランス スニーカー 4,999円
・アディダス ランニングシューズ 2,999円
・9月23日（火・祝）
・アディダス、アンダーアーマー スウェット 1,999円
・ミズノ サッカースパイク 1,999円
・ナイキ バスケットボール 999円
＜リニューアル期間限定奉仕品＞
日替わり奉仕品だけでなく、今こそほしい長袖Tシャツ、バスケットボールシューズ、野球グラブ・スパイク、ジャージ・トレッキング用品・キャンプ用品などリニューアル限定奉仕品をご用意しています。
▼一例商品
▼「リニューアル OPEN SALE」の情報はこちら
【スポーツデポ長野店】
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20250918_nagano/
【スポーツデポ南松本店】
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20250918_minamimatsumoto/
【スポーツデポ諏訪インター店】
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20250918_suwa/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
＜セール情報＞
セール期間：9月19日（金）～9月29日（月） 11日間。
＜セール企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元。
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます
＜日替奉仕品＞
9月19日（金）～9月23日（火・祝） 5日間
ナイキ・アディダス・プーマ・ニューバランス・ミズノ・アシックス・エスエスケイ・ヨネックス・バボラ・ジョーダン・デサントなどの人気ブランドのスポーツ用品が約2,000点（3店舗合計）、価格も999円から超お買得価格で用意しております。
▼一例商品のご紹介・・・・・
・9月19日（金）
・アディダス、プーマ 長袖Tシャツ 999円
・アディダス サッカーボール 999円
・ミズノ 軟式野球グラブ 1,999円
・9月20日（土）
・アンダーアーマー、プーマ ジャケット 1,999円
・ムーンスター ジュニアシューズ 1,499円
・ヨネックス テニス ロゴTシャツ 999円
・9月21日（日）
・ナイキ、アディダス パンツ 1,999円
・アディダス スニーカー 3,999円
・エスエスケイ 軟式バット 1,999円
・9月22日（月）
・ナイキ ジュニアジャージ上下セット 2,999円
・ニューバランス スニーカー 4,999円
・アディダス ランニングシューズ 2,999円
・9月23日（火・祝）
・アディダス、アンダーアーマー スウェット 1,999円
・ミズノ サッカースパイク 1,999円
・ナイキ バスケットボール 999円
＜リニューアル期間限定奉仕品＞
日替わり奉仕品だけでなく、今こそほしい長袖Tシャツ、バスケットボールシューズ、野球グラブ・スパイク、ジャージ・トレッキング用品・キャンプ用品などリニューアル限定奉仕品をご用意しています。
▼一例商品
▼「リニューアル OPEN SALE」の情報はこちら
【スポーツデポ長野店】
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20250918_nagano/
【スポーツデポ南松本店】
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20250918_minamimatsumoto/
【スポーツデポ諏訪インター店】
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20250918_suwa/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/