IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより愛犬・愛猫のクリスマス＆干支特集！人気のアイテムが新色追加＆リニューアルでより可愛く、ユニークに仕上げました。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のハロウィン用コスチュームウェアなどを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
■ クリスマスのモチーフが可愛いふんわり暖かなケープ
サッと羽織るだけでかわいいサンタやクリスマスツリーに変身できる、クリスマスパーティにもピッタリのペット用ふわふわケープ。
2025秋冬コレクションから、トナカイ柄が追加になりました。クリスマスがもっと賑やかに。
真っ赤な衣装ととんがり帽子が印象的なサンタ、カラフルな水玉模様が散りばめられたツリー、チャームポイントの赤い鼻や角がついたチェック柄のポップなトナカイの３種をご用意しております。
ふわもこ素材が柔らかくて軽い！着心地抜群のケープ。
裏面はファー素材になっていて、ペットの身体を暖かく、優しく包みます。
お家での記念写真や、お友達とのクリスマスシーズンのおでかけやパーティにピッタリです。
商品名：iDog クリスマスケープ
カラー：サンタ/ツリー/トナカイ
素材：表地：ポリエステル95％、ポリウレタン5％ / 裏地：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL
■ モヘアの風合いが優しい雰囲気のペット用クリスマス風スヌード
柔らかいモヘアニットで作った、ペット用のクリスマススヌードです。
人気のサンタのおひげ付きのデザインと、クリスマスツリーのデザインに2025年はトナカイが仲間入り。
被せるだけの簡単装着で、クリスマス気分を盛り上げてくれるアイテムです。
優しい雰囲気のモヘアの毛糸をリブ編みにして作りました。
びよーんと伸びるので付けやすくて、軽いのでペットにも優しいスヌード。
被せるだけの簡単装着で、クリスマス気分を盛り上げてくれるアイテムです。
商品名：iDog クリスマススヌード
カラー：サンタ/ツリー/トナカイ
素材：ナイロン100%
サイズ：S/M/L
■ 2026年の干支「午年」にちなんだ個性派かぶりものスヌード
2026年の干支は「午」。愛犬・愛猫の頭にお馬さんが乗った個性的なかぶりものスヌードです。
着脱も簡単、スポッとかぶせ、あごの下で面ファスナーを止めるだけ。面ファスナーなので多少のサイズ調整が可能です。
馬のお顔とふわふわ揺れる尻尾が印象的です。
お友達や同居犬とお揃いにすれば、記念撮影も楽しくなりそう。
別売りの着物や袴とのコーディネートにもオススメです。
商品名：IDOG&ICAT 干支のかぶりもの お馬さんスヌード
カラー：ブラウン/オフホワイト/ピンクベージュ
素材：ポリエステル100％
サイズ：S/M/L
■ 年賀状にもぴったりのペット用干支着ぐるみコスチュームウェア
iDogの毎年恒例！干支の着ぐるみウェア。2026年の干支は「午」ということで、お馬さんのコスチュームウェアです。
顔を写すショットが多いコスチュームウェアは、前から見た時のかわいさにもこだわりました。
耳とたてがみに加えて、蝶ネクタイがペットの可愛さを引き立ててくれます。
