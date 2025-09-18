¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÊÑÁ«»þÂå¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ø¤ÈÇÈµÚ¡ª¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì¸´ÆÆÄ¡¦¼ç±é±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×
¤³¤³¿ôÆü¡¢ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Î¡Ö±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Î³Ø¹»¤ä·Ý½Ñº×¤Ç£²£°£²£¶Ç¯£¸·î¤Ë¾å±Ç¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì¸¤µ¤ó¤¬¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥êー¤µ¤ó¤ä¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤È¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ÇÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ÓÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329833&id=bodyimage1¡Û
¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¸½Âå¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃ»£¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¡¢ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Î±¿Á÷¶È³¦¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¼Ò²ñ¤ò¼é¤ë¥Òー¥íー¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·É÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì¸¤µ¤ó¤ÎÁ´À¹´ü¤ÎÁ°ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Ï£´£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¤Î°®ÎÏ¤Ç¥ê¥ó¥´¤òÄÙ¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥°®ÎÏNO,1¤Ç°®ÎÏÍÌ¾¿ÍÌ¾¤ËÊí·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Î¸µÍý»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÅì¸¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤¹¤ëYouTubeÈÖÁÈ¤Î¡ÖÁ°ÏÓ¤òÂÀ¤¯¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¡×¤Ç¤¹¡£
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
ÂçÅì¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥Ñ¥ïー·Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¼«¤é´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤òÀ½ºî¤·¡¢¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éーÅù¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²èÀ½ºî¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329833&id=bodyimage2¡Û
¡Ô±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÆÃÄ§¡Õ
±Ç²è¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ï¡¢ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£2050Ç¯¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤È¥Òー¥íー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¶õ¼ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÆÃ»£¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤â¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤ÎÂçÅì¸¤Ï¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¢ÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¸µÍý»ö¡¢°®ÎÏÍÌ¾¿ÍÌ¾Êí·ÇºÜ¼Ô¡¢ÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥°®ÎÏNo.1Åù¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢±¿Á÷¶È¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤¬±Ç²è¡Ø～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤ÎÁÏºî¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·É÷¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÌäÂê¤È¥Òー¥íー¤È¤¤¤¦°ì¸«ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£±¿Á÷¶È³¦¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥·¥ê¥¢¥¹¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
