新開発「On Beauty（ビューティーシリーズ）」第一弾 『TIGER ＆ BUNNY 2』 新規録り下ろしボイス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、クルールラボ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：中垣 浩二）と共同開発した、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）『CL-OS』との、『TIGER & BUNNY 2』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面に各キャラクターのモチーフアイコン、作品ロゴを配置。「鏑木・Ｔ・虎徹」と「バーナビー・ブルックス Jr.」の掛け合い録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて9月19日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、9月19日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『TIGER & BUNNY』シリーズ
2011年4月から9月まで全25話がテレビ放送され、2012年9月に劇場版第1弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』 が公開されたオリジナルアニメーションシリーズ。“「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る”という異色の「ヒーロー」達の活躍を描いた作品。スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場したことでも話題を呼んだ。シリーズ開始から約10年の時を経て、待望の続編『TIGER & BUNNY 2』が、2022年4月よりNetflixにて世界独占配信スタート。2023年4月から9月にかけてNHK総合テレビで全25話が放送された。
■公式サイト：https://www.tigerandbunny.net/TB2/
■公式X（@TIGERandBUNNY）：https://x.com/TIGERandBUNNY
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
