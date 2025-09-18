【トレイルラン】ルクタスアドベンチャーズの『UTMB』オフィシャルツアー成功裡に終了
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2025年8月23日から9月1日にかけて、フランスで開催された世界最高峰のトレイルランニングレース『UTMB』のオフィシャルツアーを行い、成功裡に終了したことを報告いたします。
『UTMB』は『Ultra Trail du Mont-Blanc』の略称で、フランス・シャモニーを中心に、スイス、イタリアにまたがって開催される世界的な大会です。15kmの【ETC】、57kmの【OCC】、101kmの【CCC】、153kmの【TDS】、174kmの【UTMB】などさまざまなカテゴリが行われています。
『UTMB』オフィシャルツアーには選手やその家族ら88名が参加。メインレースとなる【UTMB】に38名が参加し、出場した日本人ランナーの約4割がルクタスのオフィシャルツアーを利用するという結果になりました。
【UTMB】カテゴリでは、大人のスポーツウェアブランド「LUC＋（ルクタス）」を運営するルーセントのサポートアスリートである池畑拓哉選手が日本人選手1位（総合50位）を獲得し、ゴールタイムは24時間58分3秒。日本人選手が苦戦する中、唯一のトップ100入りを果たしました。
同じくサポートランナーの枝元香菜子選手は女子55位で、36時間30分13秒でした。
ツアー参加者は初日の夜、前述の吹雪で激しく消耗しながらも耐え抜き、力強くゴールを目指しました。海外レースのサポート経験が豊富なメインスタッフの久保信人を中心に、5つのエイドで選手をサポート。食べ慣れた素麺やお粥、麦茶、梅干しなどを提供したほか、グループ企業の『明日香野』からも生和菓子や「道中茶寮」を行動食としてお渡ししました。
また、レースサポートだけでなく、空港からの送迎やコース試走、現地でのアクティビティの手配など、さまざまな面で選手や応援する家族のみなさんをサポートいたしました。
＜トレイルランニングレース UTMB／By UTMBについて＞
『UTMB』は、ヨーロッパアルプスの最高峰・モンブランを舞台とする世界最高峰のトレイルランニングレース。世界各地で開催される「By UTMB」シリーズのレースに参加し、「ランニングストーン」を獲得してUTMBの出場資格を得るべく世界各国でランナーたちが挑戦を続けております。
＜LUC＋Adventuresのツアーサポートの特徴＞
■日本唯一の『UTMB』オフィシャルツアー
オフィシャルツアーとしてUTMBをはじめとして多くの大会主催者と提携、公式ツアーとしてさまざまな優先権とレースサポートをご提供します。
■オフィシャルツアーエントリー枠をご用意
多くのツアーで一般エントリーが終了した後でもエントリーが可能な「オフィシャルツアーエントリー枠」をご用意しております。
■海外レース経験豊富な日本人スタッフが帯同。日本語で安心のレース参戦。
ツアーには海外経験豊富な日本人トレイルランナーが帯同いたします。初めての海外レースの挑戦でも日本語でコミュニケーションができるため、ストレスなくレースに専念できます。
