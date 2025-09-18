人事コンサルタントの著者が伝える「孤独」との向き合い方。孤独を「人生の幕間」と捉え、自分軸で生きるヒントをくれる一冊。『幕間は孤独と対話する時間、そして自分軸で生きるきっかけをくれる』9月18日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『幕間は孤独と対話する時間、そして自分軸で生きるきっかけをくれる』を2025年9月18日に発売いたします。
「なんだか孤独だなあ」と、感じる瞬間は誰にでもあるはず。
本書には、著者の人事コンサルタントとしての知見と、著者自身の体験が随所に盛り込まれています。
「孤独」をネガティブではなく、むしろ自分自身に向き合い対話する大切な「人生の幕間」と捉えることを、優しい語り口で伝えてくれる一冊です。
「孤独をなくす方法」ではなく、
「孤独との向き合い方」「孤独を味方につける力」を身につける
社会保険労務士、産業カウンセラーとして、300社以上の企業支援、3000人以上の経営者・管理職のコーチングを行う著者が、すべての悩める経営者・リーダーたちに、孤独を力に変えるメソッドを届けます。
常に社会で戦う経営者は、まさに舞台上の役者と同じ。だからこそ、つかの間の幕間に役割を手放し、自分に戻れる時間が必要です。
著者はそんな「経営者の孤独」に寄り添い、「じぶんのままで語れる癒しの場所（サードプレイス）」としてスナック－MAKUAI－を主催しています。
アドラー心理学カウンセリング第一人者 岩井俊憲氏も、「心理的安全性、多様性（ダイバーシティ）、マインドフルネスなどの本質を、誰にでも理解できるように導いてくれる本」と絶賛。
孤独を解消するための5つのステップなど、具体的な方法で「自分自身との対話」を通じ、「孤独は自分軸で生きるためのきっかけ」なのだと伝えます。
そして、その鍵となるのが、日常の中にある“幕間”の時間です。
忙しい毎日の中で、立ち止まり、耳を澄ませ、心の声に気づくひとときに読んでください。
目次
第１章 孤独からの問いかけ
第２章 幕間という名の自分時間
第３章 サードプレイスの力
第４章 孤独を力に変える5ステップ
第５章 孤独が持つ本当の力
第６章 未来への地図
【著者プロフィール】
著：小島 希美
心理的安全性コンサルタント スナック－MAKUAI－主催
社会保険労務士
産業カウンセラーとして3000人超の経営者・管理職のコーチングを実施。「人と組織の健康を実現する」をコンセプトに職場環境整備、チーム作り、健康支援を行う専門家。
役者としても舞台、映画に出演。主に経営者向けのサードプレイスとして、神出鬼没のスナックーMAKUAIーを主催。
挿画：くさなり
絵本作家・イラストレーター
島根県生まれ。絵本作品に『植物界』（ポエムピース）『おすしときどきおに』『ねことおばあさん』『ゆめげきじょう』『たね』（みらいパブリッシング）など
【書籍概要】
書名：幕間は孤独と対話する時間、そして自分軸で生きるきっかけをくれる
著者：小島希美
発売日：2025年9月18日
価格：1760円（税込）
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36595-9
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
