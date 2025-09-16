【ピークデザイン新商品】「iPhone 17」シリーズ、「iPhone Air」、「Pixel 10」シリーズ用のスマートフォンケースを発売！スマートフォンの可能性を最大限に引き出すエコシステムを搭載

銀一株式会社

高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグ、デザインと機能を追求した「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しているアメリカの「Peak Design（ピークデザイン）」。

2025年9月19日（金）、ピークデザインの独自システム「SlimLink（スリムリンク） 」を備えた、スタイリッシュなスマートフォンケースシリーズに、iPhone17シリーズとiPhone Air、Pixel10シリーズ用が登場します。

銀一・新製品発売案内ページ :https://www.ginichi.co.jp/information/topics/46655/

保護性に優れスタイリッシュなスマートフォンケースは、スマートフォンの可能性を最大限に引き出すエコシステム「スリムリンク」を搭載し、スマートフォンとアクセサリー類の脱着が簡単に行えます。

デザインの美しさはもちろんのこと、精密に設計されたアタッチメントにより、機能性と耐久性、安定感も抜群です。普段の生活だけでなく、バイクや自転車、車や旅行などあらゆるシーンにお勧めのラインナップで、ピークデザインのこだわりを体感できます。

素材やカラー、使用機種により、「エブリデイケース」「エブリデイループケース」「ナーケース」をご用意しています。

＜ピークデザインの取り組み＞

iPhone 17シリーズ用ケースは、全ラインナップでフェアトレード認証（Fair Trade Certification）を取得しています。

フェアトレード制度とは、開発途上国の生産者や労働者がより良い条件で働き、自立できるように支援することを目指し、設立されました。

認証マーク付きの製品は、製品の原料生産から輸出入、加工、製造の全工程で、経済・社会・環境の3つの柱からなる「国際フェアトレード基準」が守られていることを示します。

これは、ピークデザインが目指す、人と地球に優しいものづくりを大切にし、プロダクトを通じて人々の生活と創造性を豊かにする、より良い世界の実現に向けた取り組みの一つです。

エブリデイケース Everyday Case / エブリデイループケース Everyday Loop Case

2.4mm厚と非常に薄く洗練されたデザインでありながら、操作性、保護性、装着感のすべてを兼ね備えたスマートフォンケース。ケース背面にピークデザイン独自のSlimLinkを備え、スマートフォンをさらに便利に活用できるアクセサリー類をワンタッチで取り付けられます。

ケース本体は丈夫で軽いポリカーボネート素材で、表面にはシックな色合いの100％リサイクルナイロンキャンバス生地「Versa Shell」（チャコール、セージ）と、肌触りの良い人工皮革「クラリーノ(R)」（ブラック、タン）を採用。フレームにはTPU素材を使用し、衝撃吸収にも優れています。

スタンダードな「エブリデイケース」と、不意の落下を防ぐフィンガーループ付きの「エブリデイループケース」の2種類をご用意しています（※）。

なお、対応機種により、カラーラインナップが異なります。詳細は製品一覧をご確認ください。

※「エブリデイループケース」は、iPhone 17 Pro MaxとPro用、Pixel 10 Pro XLと10 / 10 Proと用をラインナップしています。

※ Apple MagSafe アクセサリーに対応します。

※ 他社製ワイヤレス充電器との互換性は保証いたしかねます。

❚ 選べる二つの生地

Versa Shell（チャコール）クラリーノ（タン）

ナイロンキャンバス生地には、 Bluesign認証（※）を受けた「Versa Shell」を採用。100％リサイクル素材から作られた耐候性に優れた生地です。

「クラリーノ」は、環境に優しいプロセスで作られた人工皮革で、肌触りが良く、丈夫で洗練された耐久性の高い生地です。

※Bluesign認証：繊維業界において環境、労働、消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に付与される認証です。

❚ 操作性へのこだわり

滑らかなアルミニウム製ボタンカメラコントロールはタッチ操作対応

ケース側面には各ボタンにフィットする削り出しのアルミニウム製ボタンを備え、スマートフォンのボタン操作をスムーズに行えます。

iPhone17シリーズ用ケースは、側面のスクリーン越しにカメラコントロールにもアクセスでき、ケースを装着したままでタッチ操作が可能です。

■ エブリデイ ケース

iPhone 17 Pro Max用 ブラック、タン、チャコール、セージ / Pixel 10 Pro XL用 タン、チャコール、セージ

スペック

価格：

クラリーノ 8,250円（税込）

ナイロンキャンバス 6,600円（税込）

カラー：

クラリーノ ブラック、タン

ナイロンキャンバス チャコール、セージ

※iPhone 17用、iPhone Air用はナイロンキャンバスのみ

※Pixel 10シリーズ用のクラリーノはタンのみ

ケース厚：背部 2.4mm

バンパー厚：上部・側面 3.4mm 下部 5.6mm

重量：40g（対応機種により±4g）

対応機種：

iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPhone Air

Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10

※Pixel 10とPixel 10 Proは共用

製品ラインナップは、銀一オンラインショップ(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=MMCCE1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)をご覧ください。

■ エブリデイ ループ ケース

iPhone 17 Pro Max用 ブラック、タン / Pixel 10 Pro XL用 タン

スペック

価格：8,250円（税込）

カラー：クラリーノ ブラック、タン

※Pixel 10シリーズ用のクラリーノはタンのみ

ケース厚：背部 2.4mm

バンパー厚：上部・側面 3.4mm 下部 5.6mm

重量：40g（対応機種により±4g）

対応機種：

iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro

Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10

※Pixel 10とPixel 10 Proは共用

製品ラインナップは、銀一オンラインショップ(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=MLCCE1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)をご覧ください。

ナー ケース GNAR Case

ナーケースは、操作性・保護性・装着感を兼ね備え、堅牢性を高めたスマートフォンケースです。厚さ3.2mmで手に馴染み、ピークデザイン独自のSlimLinkで各種アクセサリーを取り付け可能です。

100%リサイクルのポリカーボネートを採用し傷や汚れに強く、衝撃吸収に優れたTPUフレームにはグリップ力を高めるローレット加工が施されています。内側は人工皮革「クラリーノ(R)」を使用。削り出しのアルミニウム製ボタンを備え、手袋をしたままでもスマートフォンのボタン操作をスムーズに行えます。iPhone17シリーズ用ケースは、側面のスクリーン越しにカメラコントロールにもアクセスでき、ケースを装着したままでタッチ操作が可能です。

底面には取り外し可能なUSB-Cポート保護キャップと、カメラストラップを取り付けられるピークデザイン製アンカー用スリット付きです。

スタンダードな「ブラック」に加え、iPhone17シリーズ用にはビビッドな「アイビス」と落ち着いた「ケルプ」をラインナップ。

※ Pixel 10シリーズ用は「ブラック」のみのご用意です。

※ Apple MagSafe アクセサリーに対応します。

※ 他社製ワイヤレス充電器との互換性は保証いたしかねます。

❚ 優れた堅牢性でアウトドア環境に最適

厚みのあるバンパーと高さのある縁部分取り外し可能な端子保護キャップ

ケースの上部と下部のバンパーにより厚みを持たせ、落下時などの保護性能を強化しています。また、砂塵の多い環境や悪天候下での使用を想定し、底面にはUSB-Cポートへの埃や水分の侵入を防ぐ、取り外し可能な保護キャップを採用しています。

iPhone 17 Pro Max用 ブラック、アイビス、ケルプ / Pixel 10 Pro XL用 ブラック

スペック

価格：8,250円（税込）

カラー：ブラック、アイビス、ケルプ

※Pixel 10シリーズ用はブラックのみ

ケース厚：背部 3.2mm

バンパー厚：上部・下部 5.2mm 側面 2.6mm

カメラ部分 縁の高さ：1.2mm

スクリーン 縁の高さ：0.9mm

重量：65g（対応機種により±5g）

対応機種：

iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro

Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10

※Pixel 10とPixel 10 Proは共用

製品ラインナップは、銀一オンラインショップ(https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=MMXCG1&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search)をご覧ください。

ピークデザイン SlimLink（スリムリンク）とは？

ピークデザインが独自に開発をした、スマートフォンの可能性を最大限に引き出すシステムです。

シンプルで嵩張らない「SlimLink（スリムリンク）」により、スマートフォンとアクセサリー類の脱着が簡単に行えます。

普段の生活ではもちろん、バイクや自転車、車や旅行などあらゆるシーンにおすすめです。

スリムリンクの詳細や、アクセサリーのラインナップについては、ピークデザインブランドサイトにてご確認いただけます。

https://www.peakdesign-japan.com/mobile(https://www.peakdesign-japan.com/mobile)

◆ ピークデザイン製品 販売エリア

Peak Design Tokyo（銀座）、銀一スタジオショップ（月島）のほか、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

※ Peak Design Tokyo（銀座）の営業日・営業時間は、ショップのX（旧：Twitter）をご確認ください。

https://x.com/PeakDesignTokyo

ピークデザイン製品のその他ラインナップや取り扱い販売店の詳細は、国内ブランドサイト(https://www.peakdesign-japan.com/)をご覧ください。

ピークデザイン（Peak Design）

2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。



その他、ピークデザイン製品については、ピークデザイン国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ ピークデザイン製品は全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※ iPhone、MagSafeはApple Inc.の商標です。

※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※ Google Pixel 10は、Google LLC の商標です。

※ クラリーノは、株式会社クラレの商標です。

※ 本プレスリリースに掲載の画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。