カフェ開業の専門スクール「Cafe’s LIFE（カフェズライフ）」が、“業界初”の焙煎から販売までをトータルで学ぶ「コーヒーロースター開業＆副業コース」を2025年11月26日に開講！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328117&id=bodyimage1】
「カフェとともに生きる。」をコンセプトに、カフェ開業支援の専門スクール Cafe’sLIFE（カフェズライフ）事業を運営する株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪府大阪市北区、代表：野田貴之）は、業界初の副業としての焙煎販売から独立開業までを学ぶ「コーヒーロースター開業＆副業コース」を2025年11月26日に新設いたします。
Cafe’s LIFEは、「カフェと共に生きる」「地域の未来をカフェでつくる」という理念のもと、これまでに日本全国で150名以上の卒業生カフェオーナーを輩出してきました。
近年、「働き方改革」やライフスタイルの多様化を背景に、本業や家庭と両立しながら“自分の好き”を副業に取り入れる30～40代女性を中心に、コーヒービジネスへの関心が高まっています。特に、作り手のこだわりやストーリーを表現できるスペシャルティコーヒーは、大手チェーンにはない「ここでしか味わえない一杯」として注目され、小規模でも始められる新しいキャリアの選択肢となっています。
しかし一方で、「焙煎はどこで学べばいいのか」「オンライン販売の始め方が分からない」といった課題から、実際に一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。だからこそ、焙煎から販売までを体系的に学び、自分のライフスタイルやキャリアに合わせてビジネスを設計できる環境が求められています。
こうした背景を踏まえ、Cafe’s LIFEでは、副業から本格的な開業まで、多様なスタイルでコーヒービジネスを実現できる人材を育成するために、2025年11月26日より「コーヒーロースター開業＆副業コース」を新設します。
コーヒーロースター開業＆副業コースの特長
従来の座学や講義だけでなく、「プロの焙煎士による実践型授業」×「副業から始められるビジネス設計」×「EC販売をリアル体験」を組み合わせた受講システムを通じて、焙煎から販売まで一貫した知識と技術を習得できます。
カフェズライフの「未経験からでも始められる独自のカフェ開業ノウハウ」に加えて、実際に焙煎を行い、オンラインショップ運営までを実践的に学べる6ヶ月間のコースです。副業から本格開業まで、ライフスタイルに合った自分らしい働き方を形にできるのが、このコースの大きな魅力です。
1. プロの焙煎士から直接学ぶ、本格的な焙煎スキル
初心者でも安心して学べる環境で、焙煎の基礎理論から実践までを丁寧に指導。生豆の選び方、焙煎度合いによる風味の違い、プロファイル作成などを学びながら、自分の理想に合ったオリジナルの焙煎プロファイルを確立していきます。単なる技術習得にとどまらず、“自分らしい一杯”を生み出せるスキルを磨けます。
2. ネット販売＆ECショップ運営をリアルに体験
焙煎した豆を実際に販売するプロセスまでを授業内で実践。BASEなどのECプラットフォームを使って、商品ページ作成・価格設計・販促施策など、リアルなネットショップ運営を体験します。学んだ焙煎スキルを収益につなげるステップを、実際に体感しながら身につけられます。
3. 自分のコーヒーブランドを設計し、副業から開業へ
このコースのゴールは「焙煎ができる」だけではありません。焙煎豆を軸に、フードや雑貨など自分の“好き”をかけ合わせたオリジナルブランドを構築。間借りカフェやイベント出店、EC販売など、自分のライフスタイルに合わせた働き方をデザインできます。副業としての小さな一歩から、本格的なカフェ開業まで、柔軟にステップアップできる実践型プログラムです。
「カフェとともに生きる。」をコンセプトに、カフェ開業支援の専門スクール Cafe’sLIFE（カフェズライフ）事業を運営する株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪府大阪市北区、代表：野田貴之）は、業界初の副業としての焙煎販売から独立開業までを学ぶ「コーヒーロースター開業＆副業コース」を2025年11月26日に新設いたします。
Cafe’s LIFEは、「カフェと共に生きる」「地域の未来をカフェでつくる」という理念のもと、これまでに日本全国で150名以上の卒業生カフェオーナーを輩出してきました。
近年、「働き方改革」やライフスタイルの多様化を背景に、本業や家庭と両立しながら“自分の好き”を副業に取り入れる30～40代女性を中心に、コーヒービジネスへの関心が高まっています。特に、作り手のこだわりやストーリーを表現できるスペシャルティコーヒーは、大手チェーンにはない「ここでしか味わえない一杯」として注目され、小規模でも始められる新しいキャリアの選択肢となっています。
しかし一方で、「焙煎はどこで学べばいいのか」「オンライン販売の始め方が分からない」といった課題から、実際に一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。だからこそ、焙煎から販売までを体系的に学び、自分のライフスタイルやキャリアに合わせてビジネスを設計できる環境が求められています。
こうした背景を踏まえ、Cafe’s LIFEでは、副業から本格的な開業まで、多様なスタイルでコーヒービジネスを実現できる人材を育成するために、2025年11月26日より「コーヒーロースター開業＆副業コース」を新設します。
コーヒーロースター開業＆副業コースの特長
従来の座学や講義だけでなく、「プロの焙煎士による実践型授業」×「副業から始められるビジネス設計」×「EC販売をリアル体験」を組み合わせた受講システムを通じて、焙煎から販売まで一貫した知識と技術を習得できます。
カフェズライフの「未経験からでも始められる独自のカフェ開業ノウハウ」に加えて、実際に焙煎を行い、オンラインショップ運営までを実践的に学べる6ヶ月間のコースです。副業から本格開業まで、ライフスタイルに合った自分らしい働き方を形にできるのが、このコースの大きな魅力です。
1. プロの焙煎士から直接学ぶ、本格的な焙煎スキル
初心者でも安心して学べる環境で、焙煎の基礎理論から実践までを丁寧に指導。生豆の選び方、焙煎度合いによる風味の違い、プロファイル作成などを学びながら、自分の理想に合ったオリジナルの焙煎プロファイルを確立していきます。単なる技術習得にとどまらず、“自分らしい一杯”を生み出せるスキルを磨けます。
2. ネット販売＆ECショップ運営をリアルに体験
焙煎した豆を実際に販売するプロセスまでを授業内で実践。BASEなどのECプラットフォームを使って、商品ページ作成・価格設計・販促施策など、リアルなネットショップ運営を体験します。学んだ焙煎スキルを収益につなげるステップを、実際に体感しながら身につけられます。
3. 自分のコーヒーブランドを設計し、副業から開業へ
このコースのゴールは「焙煎ができる」だけではありません。焙煎豆を軸に、フードや雑貨など自分の“好き”をかけ合わせたオリジナルブランドを構築。間借りカフェやイベント出店、EC販売など、自分のライフスタイルに合わせた働き方をデザインできます。副業としての小さな一歩から、本格的なカフェ開業まで、柔軟にステップアップできる実践型プログラムです。