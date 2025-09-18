Autodesk、次世代「ニューラル CAD 基盤モデル」を発表 ～Forma と Fusion へ搭載し、生成 AI で設計・製造の未来を切り拓く～

米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／代表取締役社長兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト）は、2025 年 9月 16 日から 18 日（日本時間 9 月 17 日から 19 日）、米国テネシー州ナッシュビルで開催中のデザインと創造（Design & Make）のカンファレンス「Autodesk University（AU） 2025」において、 デザインと製造の未来を切り拓く新たな一歩として、生成 AI による新たなカテゴリー「ニューラル CAD 基盤モデル」を発表しました。本技術は 2026 年より、Autodesk Forma(R) および Autodesk Fusion(R) に統合され、商用提供が開始される予定です。



設計プロジェクトの初期段階では、仕様やラフスケッチ、写真など多様な表現手段が必要とされます。クリエイターに求められるのは、創造の流れを妨げず、迅速かつ反復的にアイデアを探索できるツールです。過去 10 年間の調査でも、この柔軟な探索がコスト削減や持続可能性、適合性の向上に大きく寄与することが明らかになっています。



しかし従来のツールには柔軟性や詳細設計への接続性に課題がありました。ニューラル CAD は、このギャップを埋めることで、概念設計から詳細設計へのシームレスな橋渡しを実現し、創造の可能性を大きく広げます。



Autodesk が開発をリードする「ニューラル CAD 基盤モデル」は、CAD オブジェクトや産業・建築システムを直接推論できる生成 AI です。従来の CAD ソフトが担ってきた「ジオメトリ作成」や「データ変換」を超え、設計と製造のプロセス全体をより直感的かつ協調的に結び付けます。この新技術は、言語やスケッチ、3D データ、業界特有のワークフローを理解できるよう設計されており、さらに将来的には顧客企業の独自データやプロセスに合わせてチューニングすることも可能です。



Autodesk が開発した初の AEC 分野向け基盤モデル「Neural CAD for Buildings」は、初期の設計コンセプトから、より詳細な建物レイアウトやシステム設計への迅速な移行を可能にします。







この画期的な生成 AI 技術「Neural CAD for Geometry」は、テキストプロンプトに基づいて自発的に設計を作成することができます。従来 40 年以上にわたり使用されてきたパラメトリック CAD エンジンとは異なり、CAD オブジェクト生成におけるまったく新しい機械学習アプローチです。

