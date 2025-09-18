Si Group、K 2025で持続可能な添加剤のイノベーションを展示





業界リーダーとして、プラスチック・ゴム業界向けの先進ソリューションを発表

テキサス州ザ・ウッドランズ 2025年9月18日 /PRNewswire/ -- 高性能添加剤、プロセス・ソリューション、医薬品、化学中間物の世界的大手開発・製造企業であるSI Groupは、2025年10月8日から15日までドイツのデュッセルドルフで開催される「K 2025」に出展し、革新的な添加剤技術のポートフォリオを展示します。K 2025の期間中、SI Groupのブース（Hall 6, Booth B08）にぜひお立ち寄りください。

SI Groupのブースでは技術プレゼンテーションが毎日開催され、さまざまなプラスチック用途において性能と持続可能性を高める当社の最新ソリューションが紹介されます。技術専門家からは、自動車、包装、コンシューマー用途向けに設計された再生ポリプロピレン、PFASフリー添加剤、Arvinフリー技術に関する最新のソリューションを紹介します。K 2025の来場者は、Eventbriteよりテクニカルトークの参加登録を行うことができます。

SI Groupのブースでは、当社が推進するプラスチック・ゴム業界での持続可能な取り組みを支援する先進的ソリューションを、注目製品を通じてご紹介します。製品の一部は以下の通りです。

WESTON™ 705 - プラスチックおよびエラストマー用の、ノニルフェノールフリーの次世代型液状亜リン酸エステル系酸化防止剤です。50カ国以上で食品との接触が認可されているこの製品は、ポリエチレン製ブローンフィルム用としてクラス最高の安定剤です。





LOWINOX™ 1790 - 一般的に使用されているHN-150/LOWINOX GP45ブレンドよりも効果的にスパンデックスの酸化・劣化を防ぐよう設計された、高性能ヒンダードフェノール系酸化防止剤です。LOWINOX 1790は安全性と環境プロファイルの面で優れており、NDMAや既知の発がん性物質を生成しません。





LOWINOX™ TBM6 - 特に高電圧ケーブル絶縁用に設計された、高純度でクリーンなヒンダードチオフェノール系酸化防止剤です。





NAUGARD BIO-XL™ - 天然ゴムおよび合成ゴムの硫黄加硫用に用いられる促進剤で、バイオカーボンを95%以上含有しています。NAUGARD BIO-XLは、TRGS552に記載されている有害なニトロソアミンを放出しません。





NAUGATAC™ 1068-ULM - SI Groupの最新タッキファイヤーは、SVHC含有量を低減したオプションを提供し、タイヤ用コンパウンド、トレッド、ホース、ベルト、その他のゴム製品を含む幅広いエラストマーにおけるタック保持力を強化し、従来のタッキファイヤーと同等以上の性能を発揮します。

これらの製品は、技術的な利点や用途を示すようデザインされたインタラクティブなブース展示を通じて紹介されます。

SI Groupのポリマーソリューション担当副社長兼マネージングディレクターのRobert Kaiserは次のように述べています。「私たちが行うすべての活動の中心には、持続可能性とパフォーマンスがあります。K 2025への出展は、循環型かつ責任あるソリューションの推進に対する当社のコミットメントを強調するものです。私たちは引き続き規制要件を満たしながら、EVERCYCLE™やNAUGARD BIO-XLなどの添加剤プラットフォームが高い信頼性と性能というお客様の期待する結果を提供し続けられるように取り組んでいます」。

SI Groupのプラスチック・ゴム業界向け高性能添加剤およびソリューションの全ポートフォリオに関する詳細は、www.siigroup.comをご覧ください。

SI Groupについて

SI Groupは、機能性添加剤、加工ソリューション、医薬品有効成分、化学中間体などの革新的な技術で世界のリーダー的存在です。SI Groupのソリューションは、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料・潤滑油、油田、製薬業界における工業製品および消費財の品質と性能を向上させます。SI Groupのグローバルな製造拠点は、3大陸に19の施設を持ち、80カ国で顧客にサービスを提供しており、全世界で約1,600人の従業員が働いています。2025年、SI Groupは、EcoVadisによる企業の社会的責任部門で銅賞を受賞し、全世界で150,000社以上の企業の上位35％にランクインしました。SI Groupは、安全、化学、持続可能性、そして卓越した成果への情熱を持ち、価値を創造するために革新と変革を推進します。詳しくは、www.siigroup.comをご覧ください。

