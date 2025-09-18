AccertifyがShopifyおよびSalesforce Commerce Cloud加盟店の統合を容易化

ITASCA、イリノイ州 2025年9月18日 /PRNewswire/ -- 不正防止ソリューションおよびデジタルIDソリューションの大手プロバイダーであるAccertify, Inc.は本日、ShopifyまたはSalesforce Commerce Cloudを使用している、または移行を検討している加盟店が、Accertifyのeコマース不正防止プラットフォームに迅速かつ簡単に接続できるようになったと発表しました。

両社のプラットフォームともに統合機能があらかじめ構築されているため、加盟店はAccertifyのソリューションをいち早く導入すれば、不正軽減、収益保護、カスタマー体験向上を促す高度な不正防止機能の恩恵をすぐに受け始めることができます。

「当社の新しい統合により、ShopifyとSalesforce Commerce Cloudの加盟店は、一流のグローバルブランドから信頼されているのと同じ高度な不正防止機能を容易に利用できるようになります」Accertify社長、Mark Michelon氏はこう話します。「要するに、システムの準備から稼働までがスピーディなため、加盟店が不正行為に先手を打ちつつ自社ビジネスの発展に集中できるということです」

Accertifyのプラットフォームは、各加盟店のニーズに適応するように設計されており、幅広いeコマースモデルと取引量をサポートしています。このソリューションは、加盟店による合法的な取引の承認が増加する一方、不正な取引はブロックし、チャージバックと運用コストを削減するのに役立ちます。

またこの統合により、カスタムビルドの手間が省け、あらゆる規模の企業がエンタープライズグレードの不正防止ツールを迅速に導入できるようになります。

Accertifyについて

Accertify, Inc.は、世界中の様々な業界のお客様に不正防止、チャージバック管理、決済ゲートウェイソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。Accertifyが取り扱う製品・サービスは、不正行為の総コストを削減し、ビジネスプロセスを簡素化し、収益を増加させることによって、eコマース企業によるビジネスの発展を支援します。詳しくは、www.accertify.comをご覧ください。

