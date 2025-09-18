アヴェルナとダットワイラー、高速検査でコーヒーカップの品質基準を引き上げる

コンパクトな自動化システムで大量生産でも無傷のアルミカップを実現し、品質・スピード・持続可能性を向上

モントリオール、2025年9月18日 /PRNewswire/ -- 検査・品質ソリューションのグローバルリーダーであるアヴェルナ（Averna） は、飲食料業界向けアルミ包装のトップメーカーであるダットワイラー（Datwyler）と提携し、シングルサーブコーヒーカップの生産に変革をもたらす強力な新検査・積層システムを提供します。その結果、生産の高速化、不良品の削減、製造のスマート化が、すべてコンパクトかつ高性能なパッケージで実現します。



シングルサーブコーヒーポッドに対する需要が急速に高まる中、ダットワイラーは品質に妥協することなく生産規模を拡大するという課題に直面しました。 同社のアルミ製コーヒーカップは、安全性、耐久性、外観の観点から厳しい基準を満たさなければなりません。ピンホールやへこみ、素材の重なりといった小さな欠陥でも、コーヒーの品質や顧客満足度に影響を与える可能性があります。アヴェルナとの協働により、既存の生産ラインにシームレスに統合できるコンパクトな自動化システムが誕生し、比類ないスピードと精度が実現します。

「私たちは、ほぼ目に見えないような傷も捉えながら、生産のスピードを確保できるソリューションを必要としていました」とダットワイラーの投資管理担当プロジェクトマネージャーを務めるサンドロ・エクサーは述べています。「アヴェルナが納入したシステムは迅速かつ正確で、当社の既存ラインに完璧に適合します。歩留まりと一貫性の向上において前進する、大きな一歩となります」

アヴェルナのシステムは、ダットワイラーの12折りアルミカッププレスの後に直接設置されます。先進的なカメラ、照明、視覚アルゴリズムを用いるこのシステムは、最大毎秒8メートルという高速でカップ一つひとつをリアルタイムに評価します。これは非常に困難であることが判明しました。無害なストレッチマークと実際の欠陥を100％の精度で区別する必要があるためです。

各検査ステーションでは、毎分1,800個のカップが処理されます。現在、5つのシステムが並行して稼動しており、ダットワイラーは毎分9,000個のカップを検査および選別しています。不良カップは自動的にリサイクルに回され、廃棄物の削減と持続可能性の向上を図ります。

「ダットワイラーとの協働は、革新と品質に対する当社のコミットメントの好例となるものです」とアヴェルナのアカウントマネージャーを務めるイングマール・シェーパースは話しています。「私たちは共に、高速で信頼性が高いだけでなく、将来の製品バリエーションにも対応できる柔軟性を備えたシステムを構築しました」

このシステムのモジュール設計により拡張性と適応性が確保され、ダットワイラーは飲食料業界における卓越した評判を維持しながら、変化し続ける市場の需要に応えることができるようになります。

アヴェルナおよび同社の自動化ソリューションについて詳しくは、 www.averna.comをご覧ください。

ダットワイラーについて

ダットワイラーの飲食料品部門は、世界市場向けの高級アルミパッケージングとシーリングソリューションを専門としています。数十年にわたり積み重ねてきた経験と、安全性、コンプライアンス、技術革新に対する強いこだわりを基に、ダットワイラーは顧客が現代の消費者の要求を満たす高品質の製品を届けることができるよう支援しています。

アヴェルナについて

アヴェルナは、世界的な検査・品質ソリューション・インテグレーターとして、製品設計者、開発者、OEMと手を組み、製品の品質向上、市場投入期間の短縮、ブランドの保護を支援しています。1999年創業の同社は、航空宇宙、自動車、家電、エネルギー、工業、医療機器・ライフサイエンス、半導体、電気通信などのさまざまな業界の顧客に対して、専門的な知識と革新的なテスト、ビジョン検査、精密組立、自動化ソリューションを提供し、技術的、財務的、市場的に大きな利益をもたらしています。アヴェルナは世界各地に事業所を構え、ISO 9001:2015やITAR登録など数多くの業界認証を取得しており、NI、PI、キーサイト・テクノロジー、JOTオートメーションと提携しています。

© Copyright 2025 Averna. 無断転載を禁じます。情報は予告なく変更される場合があります。Avernaはアヴェルナ・テクノロジーズ（Averna Technologies Inc.）の商標です。



