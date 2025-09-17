¡ØKOUNOE¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÖTEAM KOUNOE¡×¤ò·ëÀ®
¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥Ù¥ë¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ØKOUNOE¡Ê¥³¥¦¥Î¥¨¡Ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥³¥¦¥Î¥¨¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç·ÀÌó¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÖTEAM KOUNOE¡Ê¥Áー¥à ¥³¥¦¥Î¥¨¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¤·¡Ö¥³¥¦¥Î¥¨¥Ù¥ë¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¹ã¹¾ÍýÏÀ¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÀé²ì ÞæÂçÁª¼ê¡¢º£°æ Ã£ÌéÁª¼ê¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤Î¾åÌî Í³´ô»ÒÁª¼ê¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¡ËÅù¤È·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¶ùÅÄ ÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡¢¼ï»Ô ÆÆÚöÅê¼ê¡ÊÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÅ·ËÜ ¥Ï¥ë¥«¥×¥í¡¢À¶¿å ÂçÀ®¥×¥í¡¢¿û Éö²Ú¥×¥í¡¢Ê¡ÅÄ Ë¨°Ý¥×¥í¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ËÜÆü9·î17Æü¤«¤é¡¢¿·µ¬·ÀÌóÁª¼ê6Ì¾¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ðÆ°²è¡§https://www.kounoe.com/player
¡Ø¥³¥¦¥Î¥¨¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¹¥êー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¹ã¹¾ ¼÷¼£¡Ê¤³¤¦¤Î¤¨ ¤Ò¤µ¤ª¡Ë»á¤¬¹üÈ×¤Î³«¤Êý¤Îº¸±¦º¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Í´Ö¤ò¡È¤¦¤ÇÂÎ¡ÊÇÇØ¡Ë¡É¤È¡È¤¢¤·ÂÎ¡ÊÈ¿¤ê¹ø¡Ë¡É¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡Ö¹ã¹¾ÍýÏÀ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡È¤¦¤ÇÂÎ¡É¤È¡È¤¢¤·ÂÎ¡É¤Î³Æ¥¿¥¤¥×¤ËÅ¬¤·¤¿»ÈÍÑÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kounoe.com/
¡ÖTEAM KOUNOE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ã¹¾ ¼÷¼£»á¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¹ã¹¾ÍýÏÀ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ø¥³¥¦¥Î¥¨¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÍýÏÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥±¥¬¤ÎÍ½ËÉ¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTEAM KOUNOE¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥³¥¦¥Î¥¨¡Ù¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¡¢¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¹ã¹¾ÍýÏÀ¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¥×¥ìー¥äー¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTEAM KOUNOE¡×¥á¥ó¥Ðー
Ìîµå¡§º£°æ Ã£ÌéÁª¼ê(¤¢¤·ÂÎ)¡¢Àé²ì ÞæÂçÁª¼ê(¤¢¤·ÂÎ)¡¢¶ùÅÄ ÃÎ°ìÏºÁª¼ê(¤¦¤ÇÂÎ)¡¢¼ï»Ô ÆÆÚöÁª¼ê(¤¢¤·ÂÎ)
¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¡§¾åÌî Í³´ô»ÒÁª¼ê(¤¦¤ÇÂÎ)
¥´¥ë¥Õ¡§Å·ËÜ ¥Ï¥ë¥«¥×¥í(¤¦¤ÇÂÎ)¡¢À¶¿å ÂçÀ®¥×¥í(¤¢¤·ÂÎ)¡¢¿û Éö²Ú¥×¥í(¤¦¤ÇÂÎ)¡¢Ê¡ÅÄ Ë¨°Ý¥×¥í(¤¢¤·ÂÎ)