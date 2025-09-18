K-POPのアイコン WENDY、OST″FLY″を正式リリース

映画『Believe』のエンディングソングとして、夢と希望のメッセージを世界中に届けます。

TJcrewプロデュース、韓国を代表するクリエイティブな才能と共にArtive PoPの真髄を表現

- 9月17日午後6時（KST）、Genie Musicを通じて全世界同時リリース -

韓国・ソウル、2025年9月17日 /PRNewswire/ - Red VelvetのパワフルなボーカリストWENDYによるオリジナルサウンドトラック"FLY"が、正式にリリースされました。同楽曲は9月17日午後6時（KST）、Genie Musicを通じて世界配信が開始され、HL Holdings（060980）製作の映画『Believe』のエンディングに使用されたことから、すでに大きな注目を集めています。この楽曲を手がけたのはTJcrew。K-POPシーンで「*Artive PoP」というコンセプトを牽引してきた彼は、再びGREIGEとタッグを組み、壮大でパワフルなサウンドを生み出しました。



"FLY album jacket, courtesy of Ralfy"



業界関係者は、WENDYの唯一無二の歌声こそが、この曲にスケール感と高揚感を与えた最大の要因だと評し、彼女がK-POPを代表するボーカリストであること、さらには楽曲の感動を際立たせる存在であると語っています。さらに、GREIGEの緻密なアレンジが加わり、映画音楽らしい壮大さが一層際立っています。ミックスは著名なサウンドエンジニアであるイム・ミンスが、マスタリングはオーディオ・マスタリングのスペシャリスト、クォン・ナムウが担当しました。さらに、ギターのコン・ジョンフン、ドラムのパク・ダルジュン、ピアノのチャ・スンヨプ、チェロのバン・ヒョソプ、ベースのシン・ジュノ、そしてコーラスのイ・イェダムといったトップクラスのミュージシャンも楽曲に参加しています。

"FLY"は約5分間の楽曲で、夢や挑戦、そして映画『Believe』の世界観を映し出し、世界中のリスナーの心に深く響く作品となっています。

*Artive PoP

K-POPにおけるストーリーテリングを重視するプロデューサー、TJcrew、GREIGE、miNesによって提唱されたジャンル。Art（芸術性）・Motive（物語性）・Live（ライブ感）という理念に基づき、創造性や物語性、そしてライブパフォーマンスならではの臨場感を大切にしています。

K-POPに関する追加のお問い合わせ（音楽制作に携わりたい方や、ボーカリストとして参加したい方など）は、contact@ralfy-app.comまでお気軽にご連絡ください。皆さまのお力になれれば幸いです。

