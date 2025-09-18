Tektronix は、MP5000 シリーズのモジュラー型高精度試験システムにより、自動試験を再定義します

検業界初のシステムが、検証および生産環境に比類のない柔軟性、高密度、そして自動化をもたらします

オレゴン州ビーバートン, 2025年9月16日 /PRNewswire/ -- Tektronix は本日、MP5000 シリーズ モジュラー型高精度試験システムを発表しました。この革新的なソリューションは、自動試験の未来を切り拓く存在となります。モジュール化の原則に基づいて設計された本システムは、エンジニアが高精度ソース・メジャーユニット（SMU）とプログラマブル電源ユニット（PSU）をコンパクトな1Uメインフレーム内で組み合わせることを可能にし、現代の検証および生産ワークフローが求める柔軟性と拡張性を提供します。



MP5000 Mainframe front



発売時点で、本システムには、60ボルト デュアルチャネル SMU、デュアルチャネル 50ワット双極電源、そして MP5103 メインフレームが含まれます。エンジニアは、シャーシごとに最大6つの独立チャンネルを設定し、最大32台のメインフレームを接続して、高スループットで緊密に同期した複数サイトのテストを行うことができます。モジュールは数分で交換可能であり、顧客はダウンタイムなしに機能を拡張したり、個々のチャネルを保守したりすることができます。

「自動試験とは常に、精度と生産性のバランスを取ることに尽きます。」 と Tektronix 社 社長の Chris Bohn 氏は述べています。「このモジュラー型システムにより、顧客はイノベーションが求めるスピードに合わせて、電源および測定戦略を妥協なく拡張することができます。これは単なるシステムではなく、今後10年の自動試験の設計図なのです。」

高精度と柔軟性を求められるアプリケーション

検証や信頼性試験から大量生産に至るまで、MP5000 シリーズは進化する要求に対応するために必要な柔軟性、チャネル密度、自動化を提供します。高精度と拡張性を兼ね備えることで、最も要求の厳しいワークフローに対応する現代的な基盤を提供し、さらに広範なプラットフォームによって顧客が将来の成長に備えられるよう支援します。

MP5000 シリーズの際立つ特長

MP5000 シリーズは、あらゆるディテールにおいてより少なく、より多くを実現することを目指して設計されており、省スペース、省ダウンタイム、省複雑性を実現します。主な利点は以下の通り：

・未来対応のモジュール設計 - SMU と PSU をメインフレーム内で組み合わせ、数分で再構成して変化するニーズに対応可能

・高密度・コンパクト設計 - 1U シャーシあたり最大 6 チャネルまで拡張可能、さらに最大 32 台のメインフレームを接続して並列・マルチサイト試験を実現

・制限のないパフォーマンス - SMU モジュールは 100 fA 分解能と 1 MSa/s の高速デジタイズ機能で高精度キャプチャを実現。PSU モジュールはチャネルあたり最大 50 W を供給し、双極出力と高度な保護機能を備えています

・自動化を標準装備 - テストスクリプトプロセッサ（TSP）により、ラック間でサブマイクロ秒レベルの同期を実現し、PC と計測器間のレイテンシを排除。さらに Python、LabVIEW、IVI ドライバと統合可能

・最大稼働時間 - モジュール単位でのキャリブレーション、独立したスロット電源制御、直感的な Web およびタッチインターフェースにより、中断を最小限に抑えてシステムを稼働し続けます

今後の展望:：モジュール化が切り拓く未来

この製品発表は、Tektronix における新たなモジュール時代の幕開けを示しています。すでに、より高いパルス性能を備えた 200 ボルト SMU モジュールの開発が進行中であり、本プラットフォームを要求の厳しい半導体およびオプトエレクトロニクス分野のアプリケーションへ拡張します。2026年初頭の提供開始を予定しており、この急速な拡張スピードを示すとともに、本システムが将来の試験に合わせて進化するために構築されたものであることを改めて裏付けています。

提供開始時期とモデル

MP5000 シリーズ モジュラー型試験システムは、本日よりご注文いただけます。MP5103 メインフレームおよび MPSU50-2ST 電源モジュールは 10 月より出荷を開始し、MSMU60-2 60V SMU モジュールは 11 月より出荷開始となります。発売開始時点で、顧客は以下から選択できます：

MP5103 メインフレーム - 3 スロット搭載、1U ラックマウント対応シャーシ

MSMU60-2 60V デュアルチャネル SMU モジュール - 高速デジタイズ機能を備えた高精度ソース/メジャー

MPSU50-2ST デュアルチャネル双極電源モジュール - チャネルあたり最大 50 W を供給し、双極出力と高度な保護機能を搭載

Tektronixについて

Tektronix は、約 80 年にわたり、エンジニアが測定し、発見し、そして革新するために信頼してきたパートナーです。現在、私たちは精度とシンプルさを融合させた試験・計測ソリューションを提供し、エンジニアがより良い未来を形づくるブレークスルーを加速できるよう支援しています。詳細は tek.com/newsroomをご覧ください。

Tektronix は Tektronix, Inc. の登録商標です。その他に記載されている商標名は、各社のサービスマーク、商標、または登録商標です。

