【監修者募集】人事評価ラボ、専門家監修によるコンテンツ強化を開始

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、人事評価制度に特化した情報プラットフォーム「人事評価ラボ」において、記事やコンテンツの監修に携わる専門家の募集を開始しました。学術的知見や実務経験を活かした監修体制を導入することで、より正確で実務に役立つ情報発信を強化し、企業の人事部門・経営層にとって価値ある情報を提供してまいります。

人事評価ラボとは？

「人事評価ラボ」とは、人事制度そのものを設計するのではなく、第三者からの客観的な評価を通じて、企業のブランディングや信頼性向上を支援する「人事評価」に特化した情報を提供する専門メディアです。

各種SaaS・コンサルティング企業の紹介、制度設計のノウハウ、導入事例に加え、人事評価の基礎知識から職種別の評価制度まで幅広く取り上げ、現場に直結する情報を発信しています。

監修者募集の背景

HR領域では、多様な情報が氾濫する一方で、正確で実務に根差した知識を求める声が高まっています。人事評価ラボはこうしたニーズに応えるため、専門家による監修を導入し、記事やコンテンツの信頼性をさらに強化することを決定しました。

学術的な理論と現場での経験を融合させることで、読者である企業の人事担当者や経営層にとって有益な情報を届けるとともに、人事評価分野の健全な発展に貢献していきたいと考えています。

募集対象

以下のいずれかに該当する方を対象としています。

監修者の方にご依頼する内容

- 人事・労務コンサルタント- 社会保険労務士- 中小企業診断士- 大学・研究機関の研究者- 企業人事で豊富な経験を持つ方

監修者の方には、以下のご協力をお願いする予定です。

- 記事コンテンツの内容チェック・修正アドバイス- 最新トピックスに関する専門的コメント提供- 取材やインタビュー記事でのコメント協力- 必要に応じた執筆協力

本監修は無償でご協力いただきますが、その代わりに監修者様のお名前・肩書き・専門分野を記事内で紹介するとともに、所属先HPやサービスページへのリンクを設置いたします。これにより、企業人事・経営層への認知拡大や信頼性向上の機会をご提供します。

お問い合わせ・募集要項

お問い合わせ等は下記のフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/dRfanyQYzyhyqHyb8

締切：9月30日（火）まで（随時募集も可）

サービス概要

名称：人事評価ラボ

内容：人事評価制度に関する解説記事、導入事例、専門家インタビューを提供

リリース開始：2025年8月

詳細：https://jinjihyouka-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/