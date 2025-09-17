大阪発、未来を拓くイノベーション！「大阪トップランナー育成事業」2025年度第2期認定プロジェクト決定

公益財団法人大阪産業局

新製品・サービスの事業拡大をめざす大阪の中小企業のための「伴走支援事業」である【大阪トップランナー育成事業（※1）】。

2025年4月11日（金）に2025年度第2期認定プロジェクトの募集を開始し（※2）、70件近くのエントリーの中から、新規性があり成長が期待できる有望プロジェクト4件が認定されました。

（※2）https://www.osaka-toprunner.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/20250411_TR_release.pdf

つきましては、2025年9月25日（木）に、国指定重要文化財である「大阪市中央公会堂」にて

認定証の授与式及び、各プロジェクトのプレゼンテーション会を下記の通り開催します。

ご興味のある報道関係者の方はぜひお越しください。

（ご出席いただける場合は、事前に本件問い合わせ先までご連絡ください）

【2025年度 第2期認定証授与式及び事業プレゼンテーション会 概要】

日時：2025年9月25日（木）13：30-15：00

場所：大阪市中央公会堂 （大阪市北区中之島1丁目1番27号）

＜当日の流れ＞

開会

認定証 及び 目録授与

認定プロジェクト プレゼンテーション（5分×4社）

集合写真撮影・名刺交換会

終了

＜2025年度 第2期認定プロジェクト 計4件（企業名50音順）＞

◇あかり保証終身サポート～すべての方の老後に“安心”という保証を～

【安心の老後をサポートする弁護士運営の身元保証サービス】

（株式会社あかり保証／代表取締役 清水 勇希）

https://www.akarihosho.jp/

◇世界中どこでも農業を実現する

【街中の小さな植物工場で、CO2を削減する】

（スパイスキューブ株式会社／代表取締役 須貝 翼）

https://www.spicecube.biz/

◇ロスに終わりを。農に希望を。

【0ロスフードプロジェクト】

（株式会社フォレストバンク／代表取締役 小林 亮）

https://www.forest-bank.co.jp/

◇“うちの現場”にちょうど合う。

【介護業界の兼務に特化！勤怠管理クラウドサービス「LINDA」】

（株式会社プラスワン・イノベーション／代表取締役 中尾 信也）

https://plus1innovation.co.jp/

今後は、各認定プロジェクトを担当するコーディネータが、直面する課題の解決をサポートすることで事業拡大を促進。課題に応じたハンズオン支援を、1社あたり最大200万円まで受けることができます。（大阪市内企業が対象 ※一部企業負担あり）

さらに、りそなグループの関西みらい銀行が認定プロジェクトに対し1社20万円の助成金を支給するほか、必要に応じて財務面の強化や販路拡大などのサポートを行います。

【※1：大阪トップランナー育成事業とは】

新製品・新サービスの事業拡大をめざす大阪の中小企業を対象に、新規性があり成長が期待できる有望なプロジェクトを大阪市が認定。

市場投入から販路拡大までコーディネータが伴走し、必要に応じたオーダーメイド型の継続的サポート（ハンズオン支援）を実施することにより、将来的に大阪を代表するトップランナー企業の創出に寄与することを目的としています。

2013年度からスタートした本事業も2025年度で13年目を迎え、累計で134件（2025年度第2期分を含む）を認定してきました。

大阪トップランナー育成事業の概要 :https://www.osaka-toprunner.jp/about/これまでの認定プロジェクト :https://www.osaka-toprunner.jp/project/

【本件に関する問い合わせ先】

公益財団法人大阪産業局

「大阪トップランナー育成事業」運営事務局

事業担当：芳村、中村

TEL：06-6271-0303

Mail：osaka-tr@obda.or.jp

※本件に関するプレスリリースは、大阪市より大阪市政記者クラブ、大阪経済記者クラブで、関西みらい銀行より関西金融記者倶楽部で同様の内容で同日同時刻に行っています。