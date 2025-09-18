中高生対象「お仕事まるわかりフェスタ in 立川」開催！～将来の進路選択を支援する職業体験イベント～【三幸学園 立川地区4校】
将来の進路を考えるきっかけを提供する職業体験イベント
学校法人三幸学園（所在地：東京都文京区）が運営する東京立川こども専門学校・東京ビューティー＆ブライダル専門学校・飛鳥未来きずな高等学校立川キャンパスは、2025年10月19日（日）に中学生・高校生を対象とした職業体験イベント 「お仕事まるわかりフェスタ in 立川」 を開催します。
当イベントは、西東京・多摩地区の中高生に向けて、将来の職業選択や進路検討をサポートすることを目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329851&id=bodyimage1】
医療・美容・スポーツ・ITなど多彩な体験を一度に
会場となる東京ビューティー＆ブライダル専門学校では、医療・福祉、スポーツ、美容、保育、ブライダル、スイーツ・カフェ、AI・IT分野など幅広い職業体験を準備。
当日は、各分野の専門学校の教員や在校生スタッフが講師となり、参加者は実際の授業さながらの実践的なプログラムを体験できます。
「将来の夢を見つけたい」「具体的な職業イメージを持ちたい」という中高生にとって、進路を考えるきっかけとなるイベントです。
「お仕事まるわかりフェスタ in 立川」は2021年度に始まり、今年で第5回目の開催を迎えます。
また今年度からは、高校生の進路選択の多様化や早期化に対応するため、高校生の参加機会も拡大。中高生双方にとって価値ある職業体験の場として、地域とのつながりを深めています。
開催概要
イベント名：お仕事まるわかりフェスタ in 立川
開催日：2025年10月19日（日）
対象：西東京・多摩地区の中学生・高校生
会場：東京ビューティー＆ブライダル専門学校（東京都立川市）
https://www.sanko.ac.jp/tachikawa-beauty/
お申込みフォーム：お申し込みは以下URLよりお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4KeDUCci-kze6ApnqQAij8l-fAKW6gTtlU2yqKutSXiLhBg/viewform
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
本件に関するお問い合わせ先
学校法人 三幸学園
東京立川こども専門学校
担当：髙橋 夕子
Tel：042-540-1355
Mail：takahashi-yuko@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
