全国の電力網を支える送配電事業者10社が保有する契約情報を活用した 金融機関向けの新KYCサービス「Grid Data KYC」を提供開始

全国の電力網を支える送配電事業者10社が保有する契約情報を活用した 金融機関向けの新KYCサービス「Grid Data KYC」を提供開始