全国の電力網を支える送配電事業者10社が保有する契約情報を活用した 金融機関向けの新KYCサービス「Grid Data KYC」を提供開始
2025年9月18日
株式会社カウリス
不正アクセス検知サービスを提供する株式会社カウリス（本社：東京都千代田区、代表取締役：島津 敦好、以下カウリス）は、全国の一般送配電事業者が保有している電力契約者情報を活用した、新たな本人確認支援サービス「Grid Data KYC」の提供を本日より開始いたします。
本サービスを活用することで、金融機関は新規口座開設時における本人確認の精度を高めると同時に、既存顧客の継続的顧客管理の業務を効率化し、顧客の本人確認（Know Your Customer、以下KYC）に要するコストを大幅に削減することが可能になります。
■Grid Data KYC誕生の背景
1. 金融犯罪における顧客情報の不正利用が増加
金融機関における新規口座開設や金融サービスの新規入会において顧客情報を登録する際、偽造免許証や空き家の住所等の不正利用が増加しており、より厳格かつ効率的な本人確認手段が求められていました。
2. 金融機関が義務付けられている「継続的顧客管理」にかかるコストの増大
金融機関には、AML（アンチマネー・ローンダリング）の一環として、保有している既存顧客の本人情報を定期的に確認し、不正利用を防止する「継続的顧客管理」が義務付けられています。継続的顧客管理は電話やハガキを用いた本人確認作業が求められており、金融機関や金融サービス事業者に多大な人的・金銭的コストがかかっていました。
3. 電力契約情報を活用した革新的な本人確認サービスの開発
こうした背景を踏まえ、不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」を提供するカウリスは、より安全で信頼性の高い金融インフラの構築のために、より精度の高い顧客情報として電力契約情報を用いた本人確認サービスの開発が必要であると考えました。
そこでカウリスは、電力契約情報（氏名・住所・電話番号等）の金融機関による照合利用に対する個人情報保護法上の制限を変革すべく、2019年3月に「規制のサンドボックス制度」を活用した先行実証プロジェクトを開始し、2024年4月にはグレーゾーン解消制度を通じて経済産業省・個人情報保護委員会・国家公安委員会の3省庁より電力契約情報の金融機関による照合利用の適法性について正式な回答を取得しました（※1）。
■サービス提供にあたり、全国の一般送配電事業者と業務提携
グレーゾーン解消制度を通じて、電力契約情報の金融機関による照合利用の適法性に係る関係当局の回答を取得した後、カウリスは以下に掲げる全国10社の一般送配電事業者と業務提携を予定しております。
提携先の一般送配電事業者一覧
・北海道電力ネットワーク株式会社
・東北電力ネットワーク株式会社
・東京電力パワーグリッド株式会社
・中部電力パワーグリッド株式会社
・北陸電力送配電株式会社
・関西電力送配電株式会社
・中国電力ネットワーク株式会社
・四国電力送配電株式会社
・九州電力送配電株式会社
・沖縄電力株式会社
本提携により、全国約8,600万世帯分の電力契約情報を、本人確認を目的として、金融機関が保有する顧客情報と照合することが可能になりました。
■Grid Data KYCのサービス概要
金融機関から提供される新規口座開設申込者の情報（姓、名、住所、電話番号など）を、一般送配電事業者が保有する電力契約情報と照合します。この照合結果から、以下の情報を金融機関に返却します。
