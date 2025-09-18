組み込み型コネクティビティの普及に伴い、現代・起亜自動車が韓国の2025年第2四半期のコネクティビティカー販売を牽引｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月18日】
主なポイント
・韓国のコネクティビティカー販売台数は、国内OEM各社がセルラー通信機能を搭載したコネクティビティカーの展開を加速させていることを受け、2025年第2四半期に前年同期比11%増加しました。
・現代・起亜グループは、全パワートレインにおける自社プラットフォームの採用を背景に、韓国のコネクティビティカー市場で60%のシェアを獲得し、2025年第2四半期のコネクティビティカー販売台数が前年同期比12%増加し、市場をリードしています。
・2025年第2四半期には、韓国で販売された自動車の83%に組み込み型コネクティビティが搭載されました。全国規模の5Gインフラと成熟しつつあるコネクティビティ・エコシステムを背景に、2030年までに100%に達すると予想されています。
・現在、韓国のコネクティビティカーの約94%が4Gネットワークで稼働しています。 2030年までに5G接続の普及率は88%に達すると予想されており、国家のスマートモビリティ目標に沿ったリアルタイムクラウドサービス、C-V2X通信、自動運転機能の展開が加速するでしょう。
カウンターポイントリサーチの「グローバル・コネクテッドカー・マーケット・トラッカー 2025年第2四半期」によると、韓国のコネクテッドカー販売台数は、セルラー接続を内蔵したコネクテッドカーの導入増加により、2025年第2四半期に前年同期比11%増加しました。同四半期に販売されたコネクテッドカー全体の83%がセルラー接続を内蔵しており、デジタルモビリティ機能に対する消費者の堅調な需要と、国内自動車メーカーの強力な取り組みを裏付けています。韓国のコネクテッドカー市場は成熟し、着実に成長を続けており、内蔵セルラー接続の普及率は2030年までに100%に達すると予想されています。
韓国のコネクテッドカー業界について、アソシエイトディレクターのグレッグ・バシッチは次のように述べています。「かつてはプレミアムな差別化要因であったコネクティビティは、今やラインナップ全体にわたる標準装備となり、内蔵テレマティクスやクラウドベースのサービスが車内体験に深く統合されています。」
South Korea Connected Car Sales Share by Auto Group, Q2 2024 vs Q2 2025
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329759&id=bodyimage1】
韓国の自動車メーカーであるヒュンダイ・キアグループは、コネクテッドカー市場で明確なリードを築いており、コネクテッドカーの販売台数は他のすべての自動車メーカーの合計を上回っています。同社は2025年第2四半期に60%の市場シェアを獲得し、パワートレインの選択に関わらず顧客に一貫したデジタルサービスを提供することで、コネクテッドカーの販売台数が前年比12%増加しました。ランキングでは、同社に続き、BMW、メルセデス・ベンツ、ルノー・日産グループがコネクテッドカーの普及を急速に推進しています。
HyundaiとKiaのコネクテッドサービスブランドであるBluelinkとKia Connectは、EVとICEの両方のモデルに広く統合されています。これらのプラットフォームは、ドライバーにリモートアクセス、テレマティクス、ナビゲーション、緊急サポート、車両状態監視を提供するとともに、時間の経過とともにアップグレード可能なソフトウェア定義機能の実現にも役立ちます。Hyundai-KIAは、自社の車両向け統合エコシステムの構築に早期から投資してきたことで、競合他社を凌駕し、コネクテッドモビリティにおけるリーダーシップを確固たるものにしてきました。
