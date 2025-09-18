株式会社サンクユー、FAX受注の限界を突破する自動化ツール比較コラムを公開｜OCR・RPA・BtoB-ECを徹底解説し、最適解を提案
2025年9月18日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAX注文の効率化を検討する企業向けに、OCR・RPA・BtoB-ECという三つの代表的な自動化手段を比較し、それぞれの特徴と選び方を整理したコラム「FAX受注の自動化ツール比較｜OCR・RPA・BtoB-ECの違いと選び方を徹底解説」を公開しました。
■ 背景：いまだに残るFAX受注の非効率
多くの企業では、受注業務におけるFAX依存が根強く残っています。
手書き文字の誤読や転記ミス、入力にかかる膨大な時間、さらには情報の分散による顧客対応の遅れ――こうした課題は、企業の競争力を大きく損なっています。
■ コラムの内容
本コラムでは、企業が導入を検討すべき自動化ツールを、メリット・デメリットを含め徹底比較しています。
・OCR：既存FAXを活かしつつ自動読み取りでデータ化
・RPA：人が行っていた入力作業をロボットに代行させる
・BtoB-EC：根本的にFAX依存をなくし、デジタル受注フローを構築
さらに、どの方法が「一時的な改善」か「根本的な解決」につながるのかを整理し、段階的な導入ステップの考え方も紹介しています。
■ 読むメリット
・自社の課題に合った最適な改善手段を見極められる
・短期的・中期的・長期的な導入シナリオが理解できる
・実際に導入を進める際の検討材料として社内提案に活用できる
■コラムはこちら
FAX受注の自動化ツール比較｜OCR・RPA・BtoB-ECの違いと選び方を徹底解説
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/comparison_of_automation_tools_for_fax_orders/
■ サンクユーの取り組み
当社は、BtoB-EC構築を中心に、FAX注文のDX化や基幹システムとの連携まで幅広く支援しています。
「まずはOCRやRPAで効率化を図りたい」「将来的にBtoB-ECで完全デジタル化したい」など、企業の状況に応じた最適な解決策をご提案可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
