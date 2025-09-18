こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第21回ブロッサムコンサート～大阪国際学園芸術文化教育センター～
大阪国際学園 芸術文化教育センター（大阪府守口市、理事長：奥田吾朗）では、2025年9月28日（日）に、第21回ブロッサムコンサートを開催する。
大阪国際大学・大阪国際短期大学部 吹奏楽部と大阪国際中学校高等学校 吹奏楽部との合同演奏会・ブロッサムコンサートを毎年開催し、好評を得ている。ご来場に際しては、事前予約は不要・入場無料。
〈コンサート概要〉
日時：2025年9月28日（日）
開場：14：00
開演：14：30
場所：大阪国際大学 奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
入場無料・自由席
曲目：
【単独ステージ】
＜大阪国際大学・大阪国際短期大学部 吹奏楽部＞
・プロローグ・キルクス
・春の猟犬
・リトル・マーメイドメドレー 他
＜大阪国際中学校高等学校 吹奏楽部＞
・Another Day of Sun
・SEKAI NO OWARI メドレー
・学園天国 他
【合同ステージ】
・銀河鉄道999
・GUTS！
◇関連URL：
〈大阪国際中学校高等学校〉
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/
〈大阪国際大学・大阪国際短期大学部〉
https://www.oiu.ac.jp/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際中学校高等学校
吹奏楽部顧問 田阪
住所：大阪府守口市松下町1番28号
TEL：06-6992‐5931 (代)
FAX：06-6992-5932
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/