第21回ブロッサムコンサート～大阪国際学園芸術文化教育センター～

大阪国際学園　芸術文化教育センター（大阪府守口市、理事長：奥田吾朗）では、2025年9月28日（日）に、第21回ブロッサムコンサートを開催する。




大阪国際大学・大阪国際短期大学部　吹奏楽部と大阪国際中学校高等学校　吹奏楽部との合同演奏会・ブロッサムコンサートを毎年開催し、好評を得ている。ご来場に際しては、事前予約は不要・入場無料。

〈コンサート概要〉
日時：2025年9月28日（日）
開場：14：00
開演：14：30
場所：大阪国際大学　奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
入場無料・自由席

曲目：
【単独ステージ】
＜大阪国際大学・大阪国際短期大学部　吹奏楽部＞
・プロローグ・キルクス
・春の猟犬
・リトル・マーメイドメドレー　他

＜大阪国際中学校高等学校　吹奏楽部＞
・Another Day of Sun
・SEKAI　NO　OWARI　メドレー
・学園天国　他

【合同ステージ】
・銀河鉄道999
・GUTS！
　　　　　
◇関連URL：
〈大阪国際中学校高等学校〉
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/
〈大阪国際大学・大阪国際短期大学部〉
https://www.oiu.ac.jp/

（発信元：大阪国際学園法人本部事務局　企画・広報校友課）



▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際中学校高等学校
吹奏楽部顧問　田阪
住所：大阪府守口市松下町1番28号　
TEL：06-6992‐5931 (代)
FAX：06-6992-5932


【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/