【横浜市立大学】新型コロナワクチンの継続的な接種を優先すべきは誰か？
～抗体応答不良の集団特定で接種戦略を最適化、感染拡大・重症化抑制へ～
【本研究のポイント】
2,526名のワクチン接種者から成る福島ワクチンコホートの縦断データを解析し、COVID-19 mRNAワクチン注1）の追加接種注2）後の血中IgG(S)抗体価注3）動態に、「耐久型」「脆弱型」「急速低下型」という三つの特徴的な集団が存在することを明らかにした。
「脆弱型」「急速低下型」の集団に分類される人は早期にブレイクスルー感染注4）を経験していた。
ブレイクスルー感染を経験した人は、経験しなかった人に比べて、(感染前の）追加接種後100日以内の血中IgA(S)抗体価注5）が有意に低かった。
【研究概要】
名古屋大学大学院理学研究科の岩見 真吾 教授の研究グループは、福島県立医科大学の坪倉 正治 教授らとの共同研究により、COVID-19 mRNAワクチンの初回2回接種から1回目の追加接種後における血中IgG(S)抗体価の変動を解析し、「耐久型」「脆弱型」「急速低下型」という三つの特徴的な抗体応答パターンが存在することを明らかにしました。さらに、脆弱型と急速低下型の人では、他の型に比べて早期にブレイクスルー感染を経験していることも判明しました。また、ブレイクスルー感染を経験した人では、追加接種後１００日以内における血中IgA(S)抗体価が、感染せずに済んだ人に比べて有意に低いことが示されました。
現在流行中の新型コロナウイルス変異株や、将来出現し得る新たな変異株への備えと、社会生活の維持を両立させるためには、新型コロナワクチンの継続的な接種が不可欠です。限られた医療資源を有効に活用し、より効果的なワクチン接種体制を構築するためには、戦略の最適化が重要となります。
本研究成果により、ブレイクスルー感染のリスクが高い集団を特定し、継続的な接種の優先対象とすべき人を明らかにしました。また、低いIgA(S)抗体価がブレイクスルー感染リスクの高い人を予測するバイオマーカーとして使用できる可能性も示しました。今後、こうした高リスク集団を早期に特定できるようになれば、より適切なタイミングでの継続的な接種が可能となり、感染リスクの低減につながると期待されます。
なお、本研究で用いた解析手法は、さまざまな種類のワクチン接種に応用が可能であり、柔軟性の高さから、将来のパンデミックやポストコロナ時代における個人および集団レベルの免疫強化政策の立案に貢献することが期待されます。
本研究成果は、2025年9月18日午前3時（日本時間）付で国際学術雑誌『Science Translational Medicine』に掲載されます。
【研究背景と内容】
ポストコロナ時代において重要な課題の一つが、新型コロナワクチンの継続的な接種です。現在流行している新型コロナウイルスの変異株や、将来的に出現し得る新たな株に備えつつ、日常生活を維持していくためには、継続的な接種が欠かせません。限られた医療資源を有効に活用し、効果的な接種体制を構築する上でも、ワクチン接種戦略の最適化は極めて重要です。
具体的には、ワクチン接種によって誘導される免疫応答の変化を定量的に捉え、抗体価の持続が乏しい反応不良者を再接種の優先対象として適切に特定することが求められます。こうした取り組みは、新型コロナウイルスによる重症化を防ぐだけでなく、ブレイクスルー感染のリスクを低減し、感染者クラスターの発生抑制にもつながると考えられます。
本研究では、2021年4月から2022年11月にかけて、福島県在住の2,526名を対象に、基本的な人口統計情報および健康情報に加え、抗体価を含んだ各種免疫応答に関連する縦断データを収集・解析しました（下図）。
