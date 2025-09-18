ブライセンがデータセットのラインナップへと北米走行データ（横断データ・特殊シーン）を追加しました。

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区 代表取締役社長：藤木 優 以下ブライセン）は、AI開発の効率化と高精度化に向けて、アノテーション済みデータセットの販売を行っております。この度は、データセットのラインナップにおいて、北米で収集した走行データを新たに追加し、提供を開始いたしました。

【追加の概要】

①北米横断走行データの追加

ミシガン州～カリフォルニア州まで、約6,900km分の走行データを収集。

より多様な走行環境に対応したデータをご利用いただけます。連続データでのご提供も可能です。





②北米特殊シーンデータの追加

・ニューメキシコ州 じゃり道（高速道路の脇道）

・monument valley内オフロード（赤土ダート）

・アリゾナ州 ダート道／森林道／洪水

・ネバタ州 じゃり道／洪水後の砂埃

といった、日本国内では収集が難しいシーンを新たにラインナップしました。









【アノテーション済みデータセット販売中】

他にも、国内外の多様な走行環境やシーンを収録したデータセットをご用意しており、学習用・検証用データとしてご活用いただけます。

詳細は下記をご確認ください。

https://annotation.brycen.co.jp/service/dataset.html

ブライセンでは、アノテーション事業国内シェアNo.1の実績をもとに、

今後もお客様のニーズに即したデータセットの拡充を進め、AI開発における効率化と高精度化を支援してまいります。

ご要望に応じたカスタマイズ対応も可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン DX・xTECH営業部

MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F

■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/

■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：

https://annotation.brycen.co.jp/