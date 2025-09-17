【帝国データバンクが解説】2025年８月の倒産、なお増加　ミュゼプラチナム運営企業が破産　年末にかけて緩やかな増加ペースが継続

株式会社帝国データバンク

企業信用調査を手がける株式会社帝国データバンク（本社：東京都港区、代表取締役：後藤信夫）は、公式ホームページにて2025年8月の全国企業倒産集計の解説動画を公開しました。

本動画では、2025年8月の企業倒産件数、負債総額、大型倒産事例、主な注目点、そして8月以降の見通しについて約5分で解説。倒産の背景や今後のリスク、企業の抱える問題点について、最新のデータをもとにわかりやすくお伝えします。

【動画概要】

■タイトル ：倒産集計2025年８月報 ～倒産、なお増加 増える"倒産予備軍"～

■公開日時：2025年9月12日（金）会社HPにて公開

■動画URL：https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250912-movie-bankruptcy202508/

2025年8月の倒産件数は751件（前年同月746件、0.7％増）と3カ月連続で前年を上回り、負債総額は1,129億3,600万円となりました。負債額トップは、脱毛サロン“ミュゼプラチナム”を運営していた「MPH（株）(https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5159/)」の260億円、脱毛サロンの倒産としては過去最大規模の大型倒産となりました。

今後の注目すべきポイントは、トランプ関税やコロナ借換保証を含む「ゼロゼロ融資」、粉飾決算、人手不足を要因とした倒産が挙げられます。

2025年の企業倒産は1万件突破も視野に、緩やかな増加が続く見通しです。

■動画の目次

0:08 Point1 2025年8月の倒産について

0:55 Point2 2025年1-8月の倒産について

1:49 Point3 負債総額の動向について

2:29 Point4 注目すべきポイントは

3:23 Point5 "倒産予備軍"の存在に注意

解説動画の注目点

2025年8月の倒産について

2025年8月の倒産件数は751件（前年同月746件、0.7％増）となった。2025年では最小も、3カ月連続で前年を上回った。8月としては過去10年で最多の件数となった。

脱毛サロンで過去最大の倒産が発生

8月の大型倒産を振り返ると、脱毛サロン“ミュゼプラチナム”を運営していた「MPH(株)」が破産した。脱毛サロン業界として過去最大の負債額となった。

2025年の見通し

年末にかけての時期は資金需要が高まり、 1 年を通じて企業倒産が増える傾向にある。

小規模事業者を中心に、2025年の企業倒産は年間 1 万件を視野に、「微増」傾向がしばらく続く見通し。

◆動画解説者について

内藤修（ないとう・おさむ） 2000年入社。

本社情報部、産業調査部、横浜支店情報部長、情報統括部 情報取材課長を経て、2023年10月から現職。

25年間で約3000社の「倒産した会社」と「倒産しそうな会社」を取材。入社以来一貫して、倒産企業の取材、倒産動向のマクロ分析とともに、注目業界の動向やトピックをまとめた調査レポートの作成を担当。

専門は、倒産動向分析、企業再生研究。横浜市出身。

