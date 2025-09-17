¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¡ÛForbes Travel Guide¤¬Áª¤ÖÆüËÜ¤Î¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤òÊ¬ÀÏ
TrustYou (¥È¥é¥¹¥È¡¦¥æー) GmbH¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëTrustYou³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÖÏÂ ¹§ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤è¤ê¡Ö¥¯¥Á¥³¥ß¥Çー¥¿¤«¤éÆÉ¤ß¤È¤ëÎ¹¹Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÄêÎÌ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¤«¤é²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¹Ô¶È³¦¤ËÍ±×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢TrustYou¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Forbes Travel Guide 2025Ç¯ÈÇ¤Ç¡Ö¸Þ¤ÄÀ±¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ13»ÜÀß¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Forbes Travel Guide¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£É¾²Áµ¡´Ø¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥¹¥Ñ¤òÆ¿Ì¾¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç336¤Î¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ»ÜÀß¤¬ºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸Þ¤ÄÀ±¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«13»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Î13»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢TrustYou¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://news.trustyou.com/l/1053453/2025-09-12/28yp8
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏForbes Travel Guide2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Û¥Æ¥ëÉôÌç¤Ç¸Þ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¼µ¤Î13»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2024Ç¯8·î1Æü～2025Ç¯8·î31Æü¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ
- ¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë²Æì
- ¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹Áµ
- Hotel The Mitsui Kyoto, A Luxury Collection Hotel & Spa
- ¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÅìµþ
- ¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
- ¥¶¡¦¥ªー¥¯¥éÅìµþ
- ¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ
- ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥êー ÅìµþµªÈø°æÄ®
- ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¥«ー¥ë¥È¥óµþÅÔ
- ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå
- ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ
- ¹âÎØ ²Ö¹áÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØÆâ¡Ë
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Á¥³¥ß¤Ï¹ç·×14,767·ï¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì
13»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¯¥Á¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¥«ー¥ë¥È¥óµþÅÔ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°½ç°Ì¡¢¤Þ¤¿Áí¹ç¥¹¥³¥¢TOP3¤Î¾Ü¤·¤¤Ê¬ÀÏÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ýー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://news.trustyou.com/l/1053453/2025-09-12/28yp8
¢¨¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ»þ¤Î¤ª´ê¤¤
TrustYou¤Ï¡¢À¤³¦¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥Á¥³¥ß(¥ì¥Ó¥åー)¤ÎÌó90%¤ò¼«Æ°¼ý½¸¤·¡¢¥Çー¥¿²½¡¢Ê¬ÀÏ¡¢²Ä»ë²½¤ò¤·¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÍÍ¤äÎ¹¹Ô¶È³¦¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡¦²èÁü¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡ÖTrustYou³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Ê https://www.trustyou.com/ja/¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
TrustYou¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TrustYou¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤ÎÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë70Ëü¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥åー¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á²þÁ±¤ä°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê¤ä¥Ç¥â¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.trustyou.com/ja/contact/)¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§TrustYou ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»ÖÏÂ¹§ÍÎ
URL¡§https://www.trustyou.com/