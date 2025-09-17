『アンブロ』の頭部への衝撃を緩和することを目的としたサッカー用ヘッドバンド「プロテクトヘッドバンド」がキッズデザイン協議会会長賞を受賞

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド『アンブロ』の頭部への衝撃を緩和することを目的としたサッカー用ヘッドバンド「プロテクトヘッドバンド」が、“子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン”カテゴリーにおける「第19回キッズデザイン賞」を受賞いたしました。さらに、受賞作品の中から特に優秀な作品に与えられる各賞のうちの奨励賞「キッズデザイン協議会会長賞」も受賞いたしました。2016年のジュニア用シンガード（すねあて）に続く、2回目の「キッズデザイン協議会会長賞」受賞となります。

2023年3月より展開している「プロテクトヘッドバンド」は、取り付けが簡単なヘアバンド形状に衝撃吸収素材を内蔵したシンプルな構造ですが、頭部の衝撃吸収力だけでなく、相反するヘディング時のボールの反発性や頭へのフィット感が発揮されるよう、素材の選定や最適な厚みの検証を繰り返しながら4年をかけて商品化しました。

一般財団法人日本自動車研究所での衝撃製品テストにおいて、転倒や衝突時の頭部障害（中等症）の発生リスクを45％、頭部への衝撃を43％低減するという結果を得ています。

これからも『アンブロ』は、子どもが数年先もスポーツをずっと楽しんでいられるように、より安全に前向きにサッカーに取り組むことをサポートするアイテムの開発に注力してまいります。

＜賞名＞

【奨励賞】 キッズデザイン協議会会長賞

＜受賞カテゴリー＞

子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン

＜受賞作品名＞

プロテクトヘッドバンド

＜受賞理由＞

「国際的なサッカーの世界のルールでもプレー中の脳震とう対策やその後の練習プログラムが定められている。海外では子どものヘディング禁止の傾向も顕著であり、人気スポーツであるがゆえの子どもの安全性確保の点で有効な提案であり、課題の社会発信の面でも効果的だ。」

◆プロテクトヘッドバンドについて

特設サイト：https://store.descente.co.jp/umbro/feature/protect_headgear/

品 名：プロテクトヘッドバンド

品 番：UF5SAZ01U

メーカー希望小売価格：\4,840(税込)

カラー：BL(ブルー)、PK(ピンク) 、BK(ブラック)

サイズ：M(約57cm)/L(約61cm)

販売場所：当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」(https://store.descente.co.jp/brand/umbro?fromid=search_mini_form&searchWord=UF5SAZ01U)、サッカー専門店、スポーツチェーン店

※商品の取り扱いについては店舗によって異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

◆衝撃製品テストの結果について

当社の研究開発拠点「DISC(DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX)OSAKA」にて検証方法を独自に開発し、その方法に基づいて一般財団法人日本自動車研究所にて衝撃製品テストを実施しています。テストの様子や結果について詳細は特設サイト(https://store.descente.co.jp/umbro/feature/protect_headgear/)、およびこれまでのリリースよりご確認ください。

頭部への衝撃：43％低減し、衝撃の受け方も緩やかになっていることが分かります

◆これまでのリリース

2023年3月15日：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000035942.html

頭部への衝撃を43％低減 衝撃の吸収性と、ヘディング時に必要なボールへの反発性やフィット感を持つ

試合での着用も可能なサッカー用「プロテクトヘッドバンド」を『アンブロ』が開発

2024年3月28日：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000035942.html

『アンブロ』の頭部への衝撃を緩和することを目的としたサッカー用ヘッドバンド

JARI 日本自動車研究所による新たな検証結果 転倒や衝突時の頭部障害(中等症)の発生リスクを45％低減

◆着用の広がりについて

個人での着用に加え、滋賀県の小学生サッカーチーム A.Z.R(アッズーロ)や関西圏でスクールを展開するDAY FOOTBALL SCHOOL(デイフットボールスクール)などチーム単位での着用実績も広がっています。また、大阪府枚方市の光善寺保育園はスポーツ教室での着用を予定しており、サッカーに限らず様々なスポーツでの活用が期待できます。

A.Z.R(アッズーロ)光善寺保育園