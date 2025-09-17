RESERVA予約システムに新機能搭載！所要時間を柔軟に反映できる「サービス型オプション機能」を提供開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約管理システム「RESERVA（レゼルバ）」において、オプションに所要時間のあるサービスを設定できる新機能「サービス型オプション機能」を公開しました。本機能では、予約メニューに加えてオプションにも所要時間を設定でき、予約者が追加メニューを選択すると自動的に所要時間が反映されます。これにより、予約枠の調整や追加メニュー対応が容易になり、予約受付の効率化と売上向上を同時に実現します。

「サービス型オプション機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-required-time-option/

■RESERVA概要

RESERVAは、サービス業、観光業、金融業などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。累計導入実績は35万社を超え、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供します。今回追加された「サービス型オプション機能」では、サロンや美容院、整骨院などのサービス業における対応時間調整を効率化し、顧客体験の向上を後押しします。

■開発の背景

サービス業界では、来店時に複数のメニューを組み合わせるケースが多く、時間調整やスタッフ配置に負担がかかることが課題となっていました。従来はメニューごとにあらかじめセットを作成する必要がありましたが、柔軟性に欠ける面がありました。こうした背景から、オプションごとに所要時間と料金を設定できる「サービス型オプション機能」をリリースするに至りました。

「サービス型オプション機能」利用時のサイト画面イメージ

・曜日・日付別料金設定機能(http://digital.reserva.be/function-price-setting-by-day-of-the-week/)

曜日や日付ごとに異なる料金を設定

・担当者スケジュール表機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-staff-schedule/)

予約ごとに固有の番号を付与し管理を効率化

・領収書発行機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-issue-receipt/)

予約データに基づき、自動で領収書を作成

■関連リンク

・RESERVA予約システム、予約データを柔軟に管理できる新機能「予約情報CSV出力機能」を提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000049555.html)

・サロン業界の必須ツール！｜LINE予約システム＆RESERVAがもたらす効果を解説(https://digital.reserva.be/line-reservation-for-salon/)

当社では今後も、予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な機能開発をすすめてまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）