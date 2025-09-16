10/25-26 「ドローンエンジニア会議 2025 in KAGA」開催！

ドローンエンジニア会議 2025 in KAGA

株式会社デジタルカレッジKAGA

ドローンの未来は、エンジニアの挑戦から生まれる。

技術を磨き、仲間と出会い、新たな可能性を語り合う。ここ加賀市で、全国のエンジニアが集い、次世代を切り拓く2日間、今年もお届けします！

養成講座・基礎講座・フライトエクスペリエンス・懇親会など、学びと交流のプログラムを多数ご用意しています。もちろん、加賀市外からのご参加も大歓迎です。

詳細を見る :https://www.dckaga.com/dem



■日時＆場所■

日時：２０２５年１０月２５日（土）１３時～２6日（日）１４時



メイン場所：癒しのリゾート・加賀の幸 ホテルアローレ（Hotel Arrowle）

https://www.arrowle.co.jp/



デモ会場：旧加賀市立三木小学校跡

https://maps.app.goo.gl/9T4xwCYU8GJTdSy49

※ホテルアローレには参加者用特別宿泊プランあり！

昨年のイベント記事 :https://drone-journal.impress.co.jp/docs/special/1186486.html詳細を見る :https://www.dckaga.com/dem