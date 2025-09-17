【セミナーレポート】その採用、ちょっと待った！──「業務の見える化」で組織も人も強くするセミナーを開催

株式会社給与アップ研究所

2025年9月4日（木）株式会社給与アップ研究所と株式会社トーコンの共催によるオンラインセミナー「とことん見える化！業務棚卸から始める採用と組織づくりの成功法則」が開催されました。

「求人を出してもなかなか人が集まらない」「入社してもすぐに辞めてしまう」──。



こうした採用の悩みを抱える企業は少なくありません。

でも実は、採用の失敗は“始め方”に原因があるかもしれません。

このセミナーでは、「まず業務を棚卸し、組織の“中身”を見える化すること」こそが、強いチームと納得のいく採用の第一歩になると提言。

組織改善と採用戦略を専門とする2社が、それぞれの視点から実践的なアプローチを共有しました。

■概要

とことん見える化！「業務棚卸」から始める採用と組織づくりの「成功法則」[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/63_1_8157f1ac756a401a19b04a6107181502.jpg?v=202509180757 ]

採用は“最後の一手”にすべき？

～いまのチームに何が足りないのか、まず可視化しよう～

セミナー冒頭では、「人が足りないから採用しよう」というよくある考え方に、あえてストップをかける提案がありました。

- 業務フローが整っていない状態で人を増やすと、ミスマッチや属人化がさらに悪化する- まずは業務を洗い出し、“本当に必要な役割”を明らかにすることが先

給与アップ研究所が提供する「ジョブオペ(R)」を使った業務棚卸の進め方が紹介され、

“人がいない”ではなく“仕事の設計ができていない”ことが採用課題の原因であるという視点に、参加者の多くが頷いていました。

見える化で「ムダ」「属人化」「形骸化」を炙り出す

業務棚卸を実施すると、

- 実は誰もやらなくてもよかった業務- なんとなく引き継がれてきた非効率なプロセス- 人によってやり方がバラバラな業務

…など、目に見えなかった課題が明るみに出てきます。

セミナーでは実際の可視化テンプレートや業務分類例をもとに、

「本当に人が必要な領域」だけを明確にする設計法が丁寧に共有されました。

採用力は“3つの力”の掛け算で決まる

後半では、トーコンによる「採用力＝企業力 × 労働条件 × 採用活動力」という方程式が紹介されました。

この式は、なんとなく採用活動を始めてしまう前に、

- 企業の魅力が伝わるか？- 条件は市場に合っているか？- 受け皿の設計は十分か？

といった、戦略的な視点を取り戻すヒントになります。

さらに、採用活動前にやっておくべき診断チェックシートや、改善レポートのサンプルも紹介され、参加者からの関心も高い内容となりました。

セミナーまとめ

「採る」前に「整える」ことで、採用の成功率は変わる

人手不足という言葉に引っ張られて、つい「今すぐ採らなきゃ」と焦ってしまう。

でも、だからこそ一度立ち止まって「自社の仕事のカタチ」を見つめ直すことが大切です。

採用の失敗を“個人の問題”にしないために。

定着し、成果を出せる人を迎えるために。

採用を一発勝負の“打ち手”ではなく、組織成長の“戦略”として考える──。

その第一歩が、「見える化」から始まるということが伝わる1時間でした。

今後の展開：「精鋭採用デザインプログラム」構想も紹介

セミナーの最後には、今後の新たな取り組みとして 給与アップ研究所 × トーコンの共同開発による新サービス 「精鋭採用デザインプログラム」についても紹介がありました。

これは、採用基準の曖昧さや早期離職といった根本課題に対し、 業務棚卸による組織の可視化力と、人材開発・研修ノウハウをかけあわせて解決する実践型プログラム。

TOKON社の「人を育てる力」と、給与アップ研究所の「組織効率化の可視化力」が融合した、 これからの採用の“新しいカタチ”として注目されています。

正式リリースが待たれる中、今後の続報にもぜひご期待ください。

無料相談・資料請求について

株式会社給与アップ研究所では、

業務棚卸・評価制度・採用前の組織整備に関する個別無料相談を実施中です。

お問い合わせはこちら :https://timerex.net/s/m.yokoyama_1383_a00d/e8b3860b

※ご希望の方は、コメント欄に「PR TIMESを見た」とご記入の上、お問い合わせください。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F

代表者：高橋 恭介

事業内容：営業DX／評価制度設計／BPO支援

URL：https://www.salary-up.com/