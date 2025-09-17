パスの基礎から練習しやすい。だから楽しく続けられる。初心者にも優しいワイド幅リバウンダーが新登場

株式会社YOCABITO

練習を続けられるかは「楽しめるかどうか」

ワイド幅のリバウンダーなら的が大きくなり、ゴロ球もしっかり返ってくるので、初心者でも当てやすく、自然とパス練習が可能に。失敗よりも成功体験を積めることで、自信が育ち練習が楽しくなる。さらに成長に合わせて、基礎を磨く【ワイドサイズ】から、幅が狭くパスの精度を高められる【レギュラーサイズ】へとステップアップ。成長に寄り添うリバウンダーです。

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開する部活生を応援するトレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）より、まだまだパスに慣れていない子向けに改良された「WIDEリバウンダー」の販売を2025年9月下旬より開始します。

製品紹介

■WIDEな幅でより使いやすく

横幅150cmのワイドな仕様により、リバウンド面に向かって、より蹴りやすく簡単な仕様に。広くなったことで両足を使った練習や、サイドの動きを意識した練習も可能に。苦手な逆足強化など幅広い練習ができます。

■18段階の角度調整による二刀流の返球仕様

独自の特殊構造により、リバウンド面をマイナス角度やプラスの角度に調整することができるため、浮いたボールはもちろん、ゴロ球も対応します。

■実際のパス練習を想定した強い跳ね返りを実現

ネット部分を六角形のハニカム形状にすることで衝撃にも強く、ボールの勢いを逃がさず、強い跳ね返りを実現します。素材は耐摩耗性の強いポリエステルで強度も高く、長くご愛用いただけます。39個のゴムバンドでフレームの四隅までネットを張ることができ、安心した跳ね返りで、ボールの勢いに物足りなさを感じることなく、練習に集中していただけます。

■安定感のある耐久性フレーム

耐久テストをクリアしたスチール製フレームが、シュートやパスの強くて重い衝撃もしっかり支えます。下部フレームの底面にはラバーキャップが、しっかりと地面を捉えボールの衝撃を緩和し、フレームを安定させます。また室内での使用時も、ラバーの滑り止めが振動を吸収し、床を傷から守ります。

■さらに人気のレギュラーサイズから限定カラーが登場

大好評のゴロ球モードを搭載した、100cm×90cmのレギュラーサイズに「ブルー」の限定カラーが登場。冷静さや集中力をもたらすブルーカラーは、より落ち着いてドリブルの反復練習に、取り組むことができます。また鮮やかなブルーは、緑の芝生や土のグラウンド、体育館の床など、どんな環境でも抜群の視認性を発揮します。これにより、目標を正確に捉えることができ、技術の習得を効率的にサポートします。

製品概要

【製 品 名】WIDEリバウンダー

【寸 法】幅158×奥行90×高さ90cm

【重 量】約10kg

【構 造 部 材】フレーム - 金属 (鋼)、ネット - ポリプロピレン、固定ゴム - ナイロン

【内 容 品】フレーム×5、支柱×2、固定ボルト×1、ボルト×8、ナット×8、ロックピン×2、ネット×1、ゴムバンド×41（予備2個含む）、六角レンチ、スパナ、取扱説明書

【価 格】オープン価格（税込参考価格：20,800円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-basketball/6000000145533?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000145533/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballAmazon :https://amzn.asia/d/fKE9bZd?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145533.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

【製 品 名】リバウンダー

【寸 法】幅100×奥行90×高さ90cm

【重 量】約8.5kg

【構 造 部 材】フレーム - 金属 (鋼)、ネット - ポリプロピレン、固定ゴム - ナイロン

【内 容 品】フレーム×5、支柱×2、固定ボルト×1、ボルト×8、ナット×6、ロックピン×2、ネット×1、ゴムバンド×34（予備2個含む）、六角レンチ、スパナ、取扱説明書

【価 格】オープン価格（税込参考価格：18,800円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-basketball/6000000145532?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000092407/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballAmazon :https://x.gd/zWC3P?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145532.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

＜このプレスリリースに関するお問い合わせ＞

■各種メディアでの使用・貸出・プレゼント企画等のご使用に関しましては、お気軽にお問い合わせください。

■その他お問い合わせにつきましても、お手数をおかけ致しますが、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。

[E-mail] info@yocabito.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d141100-66-88df0be30ad16129dcc14e1e5e6f3a56.pdf