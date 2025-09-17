完全子会社である株式会社シーラテクノロジーズとの合併(簡易合併・略式合併)について

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社シーラテクノロジーズ（以下「シーラテクノロジーズ」という)を、2025年12月1日（予定）を合併期日（効力発生日）として吸収合併（以下「本合併」という）することを下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

本合併について

シーラグループは、2025年6月1日の経営統合以降、グループ全体の組織体制の最適化、人員の適正化、 情報集約による事業機会の拡大、各拠点における重複業務の集約化、グループ全体での最適な財務戦略の実現など、グループ一体化経営を実現することを目的として、事業展開を加速させてきました。今般、当社はさらに踏み込んで経営資源の一元管理、最適配分を行い、事業戦略を一層推進・強化することを目的に、シーラテクノロジーズとの合併をすることといたしました。

詳細は当社ホームページをご確認ください。

https://syla-holdings.jp/ir/investor_relations/

シーラホールディングス決算関連情報

▼決算説明会書き起こし記事

https://finance.logmi.jp/articles/382354

※掲載先はログミーFinanceに帰属するページとなります。



▼IR TV 杉本宏之インタビュー動画

https://www.youtube.com/watch?v=JinMbOihSQc&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=JinMbOihSQc&t=2s)

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪