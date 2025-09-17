ビューローベリタスジャパン株式会社、本社をみなとみらいへ移転2025年9月16日より業務開始
ビューローベリタスジャパン株式会社（本社: 神奈川県横浜市、代表取締役社長: 外崎 達人）は、2025年9月16日より本社を「みなとみらいグランドセントラルタワー」（横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号）内に移転し、新たな拠点での業務を開始いたしました。
多様な働き方、コストの最適化、業務の効率化をはかれる職場環境を実現し、社員一人ひとりが、より高い付加価値を生み、お客様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。
■新オフィスについて
- グループアドレスの導入によりワークスタイルの選択が可能に
完全固定席と完全フリーアドレスの中間
グループ内で席を固定しない
- コミュニケーションの促進
一人用執務デスクの周囲に多様な人数で使える場所の確保
大きさの異なる作業スペースによる環境づくり
- ゾーニングによる移動効率化
働く場、会議する場、来客対応する場、コミュニケーションの場をシームレスに
Workspace
Workspace
Conference & Reception
Cafe
MEETING-Space
MEETING-Room
■移転先詳細
住所：
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー11階
電話番号：045-274-7379（代）
アクセス
・JR「横浜」駅：徒歩12分 横浜高速鉄道みなとみらい線
・みなとみらい駅：徒歩3分
・京浜東北・根岸線 桜木町駅：徒歩14分
・市営地下鉄ブルーライン 高島町駅：徒歩11分
みなとみらいグランドセントラルタワー外観
■ビューローベリタスジャパンについて
ビューローベリタスは1828年の設立以来、試験・検査・認証のグローバルリーダーとして、高品質なサービス提供を通じ、品質、健康・安全、環境保護、および社会的責任分野（QHSE＆SR）の課題に取り組むお客様をサポートしています。世界1,500拠点84,000人の従業員が、信頼できるパートナーとして、法規・規格への適合性確認にとどまらず、リスク低減、パフォーマンス向上、持続可能な発展の促進につながる革新的なソリューションを提供します。
【ビューローベリタスジャパン株式会社】
ウェブサイト: https://www.bureauveritas.jp/
船級／建築確認／産業設備・機器検査／マネジメントシステム認証・検証・監査／建物定期検査／不動産技術監査／コモディティ・国際貿易検査／消費財検査
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■本リリースに関するお問い合わせ
ビューローベリタスジャパン株式会社 マーケティング部
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー11階
TEL：045-274-6989 E-mail: marketing-jp@bureauveritas.com