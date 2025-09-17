ビューローベリタスジャパン株式会社、本社をみなとみらいへ移転2025年9月16日より業務開始

ビューローベリタスジャパン株式会社

ビューローベリタスジャパン株式会社（本社: 神奈川県横浜市、代表取締役社長: 外崎 達人）は、2025年9月16日より本社を「みなとみらいグランドセントラルタワー」（横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号）内に移転し、新たな拠点での業務を開始いたしました。

多様な働き方、コストの最適化、業務の効率化をはかれる職場環境を実現し、社員一人ひとりが、より高い付加価値を生み、お客様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。

■新オフィスについて

- グループアドレスの導入によりワークスタイルの選択が可能に

完全固定席と完全フリーアドレスの中間

グループ内で席を固定しない

- コミュニケーションの促進

一人用執務デスクの周囲に多様な人数で使える場所の確保

大きさの異なる作業スペースによる環境づくり

- ゾーニングによる移動効率化

働く場、会議する場、来客対応する場、コミュニケーションの場をシームレスに

Workspace

Workspace

Conference & Reception

Cafe

MEETING-Space

MEETING-Room

■移転先詳細

住所：

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2

みなとみらいグランドセントラルタワー11階

電話番号：045-274-7379（代）

アクセス

・JR「横浜」駅：徒歩12分 横浜高速鉄道みなとみらい線

・みなとみらい駅：徒歩3分

・京浜東北・根岸線 桜木町駅：徒歩14分

・市営地下鉄ブルーライン 高島町駅：徒歩11分

■ビューローベリタスジャパンについて

みなとみらいグランドセントラルタワー外観

ビューローベリタスは1828年の設立以来、試験・検査・認証のグローバルリーダーとして、高品質なサービス提供を通じ、品質、健康・安全、環境保護、および社会的責任分野（QHSE＆SR）の課題に取り組むお客様をサポートしています。世界1,500拠点84,000人の従業員が、信頼できるパートナーとして、法規・規格への適合性確認にとどまらず、リスク低減、パフォーマンス向上、持続可能な発展の促進につながる革新的なソリューションを提供します。

【ビューローベリタスジャパン株式会社】

ウェブサイト: https://www.bureauveritas.jp/

船級／建築確認／産業設備・機器検査／マネジメントシステム認証・検証・監査／建物定期検査／不動産技術監査／コモディティ・国際貿易検査／消費財検査

■本リリースに関するお問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社 マーケティング部

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2

みなとみらいグランドセントラルタワー11階

TEL：045-274-6989 E-mail: marketing-jp@bureauveritas.com