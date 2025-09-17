AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·×»»¤ÏÉ¬Í×¡© ¤Û¤È¤ó¤É¤¬É¬Í×¤È²óÅú¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ë°Õ¼±º¹ー¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¶µ°éºâÃÄ ¹ñºÝ´ðÁÃ³ØÎÏÄ´ºº¤è¤ê
¡¡³µÍ×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¶µ°éºâÃÄ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§¾ïÀÐ ÇîÇ·¡Ë¤Ï¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ¤È³Ø½¬¤Î°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¹ñºÝÄ´ºº2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊó¹ð¤Ï¤½¤Î½é²óÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢8¤«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë·×»»ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÂºÝ¤Î·×»»ÎÏ¤âÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ê£±¡Ë ¡ÖAI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ¡¢¤¿¤À¤·ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Ë°Õ¼±º¹
Ä´ººÂÐ¾Ý8¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á7¥«¹ñ¤Ç¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ê·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¤Î²óÅú¤¬70¡ó°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢7/8¥«¹ñ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬»Ò¤É¤â¤è¤ê¹â¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤Îº¹¤¬Ìó10¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë ·×»»¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Û¤É¡¢·×»»ÎÏ¤ÏÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ
·×»»ÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤è¤ê¤â¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤¢¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤Ê·×»»ÎÏ¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¡¢¼«¤é·×»»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£³¡Ë ¼«¿®¤È·×»»ÎÏ¤Ë°ìÄê¤ÎÁê´Ø
¡Ö·×»»¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢·×»»¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤âÄã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÁê´Ø¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬Ã±¤Ê¤ë¼ç´ÑÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÎÏ¤ÎÄã¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¾µÇ§¡×¤¬ÊÙ¶¯°ÕÍß¤Ë¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯
ÊÙ¶¯°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÀ¤³¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡Ö²ÝÂê¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤äÃ£À®´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¤Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
ChatGPT ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê·×»»¤äËÝÌõ¤¬ÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿Í¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´ðÁÃ³ØÎÏ¤Î²ÁÃÍ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¶µ°éºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ï´ðÁÃ³ØÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¼ÂºÝ¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¤È¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ¤È³Ø½¬¤Î°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¹ñºÝÄ´ºº2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊó¹ð¤Ï½é²óÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢8¤«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë·×»»ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PISA¡¢TIMSS¡¢Á´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº¤Ê¤É¤Ï¡¢Ê¸¾ÏÂê¤Ë¤ª¤±¤ë»×¹ÍÎÏ¤äÊ¬¿ô¤Î³µÇ°Íý²ò¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤Â¦ÌÌ¤ò°·¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÅöºâÃÄ¤Ï¤½¤Î´ðÈ×¤Ë¤¢¤ë·×»»ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î·×»»¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤òÊ£¿ô¤Î¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢³Ø½¬°Õ¼±¤Î·¹¸þ¤Î°ì´ÓÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·ë²Ì¤ò¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸Ì®¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë TOFAS (Test of Fundamental Academic Skills)¤Î·×»»¥Æ¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÂºÝ¤Î·×»»ÎÏ¤òÂ¬Äê¤·¡¢·×»»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤È¼ÂºÝ¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤Î´Ø·¸¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°Õ¼±Ä´ºº¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊÙ¶¯¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÊÌ¤ÎÄ´ºº¿Í¿ô°ìÍ÷
¢¨¡¡2025Ç¯8·î8Æü»þÅÀ¤Ç¤Î²ó¼ý¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¡Ê£±¡Ë¡ÖAI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ¡¢¤¿¤À¤·ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Ë°Õ¼±º¹
À¸À®AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö´ðËÜÅª¤Ê·×»»ÎÏ¡×¤Ï¸½Âå¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1(a)¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Æ±¤¸²ÈÄí¤ËÂ°¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î¥Ú¥¢¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤Î¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Î4¤«¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤âÎ¾Êý¤Ç8³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÉ¬Í×¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Ìó75¡ó¤È¤ä¤äÄã¤á¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¤É¤Á¤é¤â8³ä¤ò²¼²ó¤ê¡¢É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤´¤È¤ËÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ê·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î°Õ¼±¤Îº¹¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È[¿Þ1(b)]¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤ò½ü¤¤¤¿7¤«¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬»Ò¤É¤â¤è¤ê¤è¤ê¶¯¤¯·×»»ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îº¹¤ÏÅý·×Åª¤ËÍ°Õ*¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢À¤Âå´Ö¤Îº¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¼«¿È¤Î³Ø½¬·Ð¸³¤ä¼Ò²ñ·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ðÁÃÅª¤ÊÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*¥Þ¥¯¥Í¥Þー¸¡Äê¤Çp<0.05
¡Ê£²¡Ë ·×»»¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Û¤É¡¢·×»»ÎÏ¤ÏÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ
Á°¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢·×»»ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¹ÎÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤Î°ã¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö·×»»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö·×»»¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ2¤Ï¡¢·×»»ÎÏ¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤Î£µÃÊ³¬¡Ê¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×～¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹[¿Þ2(a)ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÀ¤³¦7¤«¹ñ¡¢(b)ÆüËÜ]¡£À¤³¦7¤«¹ñ(a)¤ª¤è¤ÓÆüËÜ(b)Î¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·×»»¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¡¢80¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¼«¿®¤ÎÄøÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê¡á¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï60¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·×»»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤¬Äã¤¤¤Û¤É¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤¢¤ì¤Ð·×»»ÎÏ¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢¡ÈAI¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼õ¤±¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«¤é·×»»¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼å¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÆüËÜ¤È¡¢7¤«¹ñ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿À¤³¦¥Çー¥¿¤ÎÁÐÊý¤Ç¤ª¤ª¤à¤Í¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¡¢°ìÄê¤Î°ì´ÓÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£³¡Ë ¼«¿®¤È·×»»ÎÏ¤Ë°ìÄê¤ÎÁê´Ø
¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢À¸À®AI¤ËÍê¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·×»»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍß¤äÀ®ÀÓ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î·×»»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤È·×»»¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3(a)¤È(b)¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦5¤«¹ñ(¥Ñ¥Í¥ëÄ´ººÂÐ¾Ý¹ñ)¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·×»»·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥Í¥ëÄ´ºº¤È¶µ¼¼¡¦¼«ÂðÄ´ºº¤Ç¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸·×»»¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥Í¥Ñー¥ë¤Î·ë²Ì¤Ï½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·×»»ÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢5ÃÊ³¬¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¡Ê¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×～¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ë¤´¤È¤Ë¡¢·×»»¥Æ¥¹¥È¤ÎÀµÅúÎ¨¤òÈ¢¤Ò¤²¿Þ¤Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ3(a)¤«¤é¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÊ¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¼«¿®¤È·×»»ÎÏ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ÏÀµÅúÎ¨¤âÄã¤¯¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬·×»»ÎÏ¤ÎÄã¤µ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ3(b)¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ÎÁÐÊý¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬Ã±¤Ê¤ë¼ç´ÑÅª´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÎÏÉÔÂ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¾µÇ§¡×¤¬ÊÙ¶¯°ÕÍß¤Ë¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯
»Ò¤É¤â¤Î·×»»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ÈÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼«¿®¤äÀ®ÀÓ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ëÊÙ¶¯¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ4(a)¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î²óÅú·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¹àÌÜ¤ÏÁ´Éô¤Ç6¤Ä¤¢¤ê¡¢(1) ¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤¬¤ë/(2) Ã»¤¤²ÝÂê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë/(3) ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë/(4) ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀèÀ¸¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë/(5) À®ÀÓ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë/(6) À®ÀÓ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀèÀ¸¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5ÃÊ³¬¤ÇÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¤ò¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤··Á¤ÏÆüËÜ°Ê³°¤ÎÀ¤³¦7¤«¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¡¢ËÀ¥°¥é¥Õ¤ÏÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Î·ë²Ì¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ç¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¤¬8³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤ä¡ÖÃ»¤¤²ÝÂê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤äÃ£À®´¶¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¹â¤¯¡¢ÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤äÊÙ¶¯¤ÎÃ£À®´¶¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤ä¡ÖÃ»¤¤²ÝÂê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤äÃ£À®´¶¤¬¶¯¤¤Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤è¤ê¤âÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯°ÕÍß¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÕÍß·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ4(b)¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6¤Ä¤ÎÍ×°øÆ±»Î¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ°ì½ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤ÏÆó¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÊý¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î¾Êý¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹*¡£ÂÀ¤¤Àþ¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Ãæ¤¯¤é¤¤¤ÎÀþ¤ÏÃæÄøÅÙ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ºÙ¤¤Àþ¤ÏÈæ³ÓÅª¼å¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ËÀ®ÀÓ¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ËÊÙ¶¯¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÀ®²Ì¤ÈÅØÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ì©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤¬¤ë¡×¤È¡ÖÃ»¤¤²ÝÂê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¡¦Ã£À®´¶¤â¡¢Â¾¹àÌÜ¤ÈÆ±»þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
*Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤ÏJaccard·¸¿ô(J)¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÀ¤¤Àþ¤ÏJ ≥ 0.80¡¢Ãæ¤¯¤é¤¤¤ÎÀþ¤Ï0.75 ≤ J < 0.80¡¢ºÙ¤¤Àþ¤Ï0.70 ≤ J < 0.75¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢(1) ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÉ¾²Á¤ä¾µÇ§¤È¡¢(2) ¥Æ¥¹¥È¤ä²ÝÂê¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¡¦Ã£À®´¶¤ÎÆó¤Ä¤¬¡¢¤È¤â¤ËÊÙ¶¯°ÕÍß¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤ÏÊÙ¶¯°ÕÍß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍýÍ³¤¬°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÅºÉÕ¤ÎPDF¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ä´ºº¤Î¤Þ¤È¤á
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢À¸À®AI¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·×»»ÎÏ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ë¤Ï°Õ¼±¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö·×»»ÎÏ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¤ä¤ä¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·×»»ÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Û¤ÉÀ¸À®AI¤ËÍê¤í¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤Î¡Ö¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Î·×»»ÎÏ¤ÎÄã¤µ¤È¤â°ìÄê¤ÎÁê´Ø¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿®¤äÀ®ÀÓ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÙ¶¯°ÕÍß¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤ä¡ÖÃ»¤¤²ÝÂê¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤äÃ£À®´¶¤¬¡¢ÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤âÆ±ÍÍ¤ËÀ®²Ì¤äÃ£À®´¶¤¬¶¯¤¤Æ°µ¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤è¤ê¤âÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬°ÕÍß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÀ®ÀÓ¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬Æ±»þ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò¡×Ç§¤á¤¿¤ê¤Û¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¡×¤òÇ§¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ÇÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÃ£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤òÀßÄê¤·¤Æ²ÈÄí¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê°ÕÍß¤Å¤±¤Î¹©É×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÙ¶¯¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø½¬¤Î·ÑÂ³¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ðÁÃÅª¤Ê·×»»ÎÏ¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÊó¹ð¤Ï¡¢¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ¤È³Ø½¬¤Î°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¹ñºÝÄ´ºº2025¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Âè°ì²óÌÜ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢¹ñ¤ä³ØÇ¯¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ãÊäÂ¡ä·×»»¥Æ¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ
ËÜÄ´ºº¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿·×»»¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¶µ¼¼¤Þ¤¿¤Ï¼«Âð¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥°¥ëー¥×¡§³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ´ðÁÃ³ØÎÏ¸¡ÄêTOFAS¤Î·×»»¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£TOFAS¤Ï¼õ¸¡¤¹¤ë³ØÇ¯¡¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¿ô¤äÆñ°×ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ëÄ´ºº¤Î¥°¥ëー¥×¡§TOFAS¤ÎÌäÂê¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿Ã»½ÌÈÇ¡ÊÁ´32Ìä¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¥°¥ëー¥×´Ö¤ÇÀµÅúÎ¨¤òÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ï¡¢³ØÇ¯¤Ë±þ¤¸¤¿´ðÁÃÅª¤Ê·×»»ÌäÂê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡Ö43¡ß2¡×¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡Ö(5x－9)－(－x－4)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
