雨にも風にも負けない屋外演出【IC-屋外用アドライト180】新登場！店舗・イベントを彩る全天候型ロゴプロジェクター

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、屋外対応ゴボプロジェクター【IC-屋外用アドライト180】を新発売いたしました。雨風に強い設計と高輝度の光源により、屋内・屋外を問わず鮮やかなロゴやメッセージを投影でき、店舗装飾やイベント演出など幅広いシーンでご活用いただけます。

【IC-屋外用アドライト180】の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YB7H38PoQjQ ]

本製品は、屋外でも安心して使える防水仕様と高輝度18000lmを備えたゴボプロジェクターです。

集客・ブランディング効果を最大限に高める光の演出を実現します。

全天候対応の耐久設計

防水規格IP68で、雨の日でも安定して稼働。屋外の常設演出に最適です。

高輝度・高精細な投影

最大18,000ルーメンの光源により、鮮やかで視認性の高いロゴ・パターンを再現。

有効照射距離は1～18mと幅広く、壁面、床面、天井、あらゆる場所を広告として活用できます。

レンズ回転モード搭載

ゆっくりとロゴやメッセージが回転する「レンズ回転モード」を搭載。

全方向に訴求しつつ、動きで目を引く演出が可能です。

多彩な活用シーン- 店舗のロゴを地面や壁面、天井に投影し、ブランドイメージを強化- 季節やキャンペーンごとにゴボを差し替え、多彩な演出を実現- 施設やイベント会場で案内・誘導サインとして活用

店舗のアイキャッチやイベント会場のエントランス案内、商業施設のプロモーションなど、多様な場面で活用可能。歩行者の足を止め、自然に視線を集めます。

製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/94_1_99611e975c56ab07b9753765c080e238.jpg?v=202509180726 ]

詳細は商品ページにてご確認ください。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001025

なお、弊社では製品のご提供だけでなく、オリジナルゴボのデザインから設置サポートまで一貫して対応することも可能です。

【IC-屋外用アドライト180】にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にインターコスモスまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

