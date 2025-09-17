【イベント報告】サンクゼールの森林整備活動アレチウリ駆除活動を実施しました

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2025年9月10日（水）に信濃町オフィス（長野県信濃町）を取り囲む自社の森「サンクゼールの森」で、サンクゼールパートナー（従業員のこと、以下パートナー）による森の整備を実施しました。

「アレチウリ退治大作戦」パートナー有志15名が参加

繁茂するアレチウリを手作業で除去していく

今回は、「サンクゼールの森」に広がりつつある特定外来生物アレチウリの繁茂エリアを中心に整備活動を実施。「アレチウリ退治大作戦」と題して、パートナーの有志15名が手作業で駆除を行いました。

整備に先立ち、井浦和子先生から作業の目的や方法等のミニレクチャーを受けました。井浦先生は森の調査・保全活動にご協力いただいている井田秀行教授（信州大学教育学部森林生態学研究室）チームの一員です。北アメリカ原産のアレチウリは繁殖力が非常に強く、今後５年ほどかけて地道に駆除する必要があることなど、森の生態系や外来種の影響について学ぶ貴重な機会となりました。

「サンクゼールの森」の多様性を維持していくために

アレチウリは特定外来生物に指定されている整備前：木々を覆うアレチウリ整備後：今回の整備でかなりのアレチウリが除去された

当日は30度近い気温の中、休憩を挟み約２時間の整備活動を行いました。繁茂するアレチウリの勢いは想像以上。ヤブの中を分け入り、木にしぶとく絡みつくアレチウリを鎌やノコギリなどを使い手作業で駆除する作業は、これまでの整備活動と比較してもハードなものでした。それでも、参加したパートナーからは「自然の中で汗をかいて活動するのは気持ちいい」「来年もアレチウリ退治に参加したい」といった声が寄せられました。

パートナー有志15名が参加

整備を始めとした森林保全活動は、自社の森への愛着を育み、貴重な学びを得ることができる機会となっています。私たちは今後も「アレチウリ退治大作戦」を継続的に実施し、「サンクゼールの森」の多様性を守るために、地道な活動を積み重ねていきます。

【イベント概要】

日 時： 2025年9月10日（水）10時～12時

活動内容： パートナーによるアレチウリ駆除等の整備作業

場 所： サンクゼールの森（長野県上水内郡信濃町大字平岡2249-1）

サンクゼールの森は「自然共生サイト」に認定されています

メインオフィスを構える信濃町センター周辺に広がる 約110,000 平方メートル もの森「サンクゼールの森」

サンクゼールの森は環境省により 令和５年度後期「自然共生サイト」に認定されています。

詳細はこちらをご覧ください。

サンクゼールの森 自然共生サイトに認定 :https://www.stcousair.co.jp/company/news/30591

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



