【流山からＪリーグへ】アジアンダイニング LUMBINI （ルンビニ）おおたかの森店とフードパートナー締結のお知らせ

株式会社流山FC

NAGAREYAMA F.C.を運営する株式会社流山FC（千葉県流山市、代表取締役 安芸 銀治）は、ネパール・インド・タイ・ベトナム等のお料理やクラフトビールを提供するアジアンダイニング LUMBINI （ルンビニ）おおたかの森店様（千葉県流山市、代表 バニヤ・サントス）とフードパートナー契約を締結したことを発表いたします。

アジアンダイニング LUMBINI （ルンビニ）おおたかの森店 代表 バニヤ・サントス様より

創業の地である新松戸を含む東葛地域は、以前から少年サッカーが活発な地域でした。

そんな地元から、「10年以内にＪリーグ参入を目指す」という大きな目標を掲げたチームを、食で応援していきたいと思います。

サッカーは私たちの母国ネパールでも大人気のスポーツです！

アジアンダイニング LUMBINI （ルンビニ）おおたかの森店 公式サイト

https://lumbini-otakanomori.top/

契約締結の背景

【「わたしもがんばろう！」そのエネルギーをあなたへ届ける】というビジョンのもと、【10年以内のＪリーグ参入】【地域密着型のクラブとして街の活性化に貢献する】というミッションを掲げて活動するNAGAREYAMA F.C.の想いや方向性に共感して頂き、今回このような締結に至りました。

株式会社流山FC 代表取締役 安芸 銀治より

このたび、アジアンダイニング LUMBINI（ルンビニ）おおたかの森店様とパートナーシップを結べることを大変嬉しく思います。 ルンビニ様は1995年に新松戸で創業され、地元で長く愛されてきたアジアン料理店です。実は新松戸は僕の地元でもあり、こうしたご縁に心から感謝しています。 NAGAREYAMA F.C.は「10年以内のJリーグ参入」を目標にしています。その挑戦をルンビニ様と一緒に歩めることを心強く思います。これからも地域の皆さまと共に、夢と感動を届けられるクラブを目指してまいります。

NAGAREYAMA F.C.とは

【流山からJリーグへ】創設時からJリーグ参入を目標に掲げ千葉県流山市をホームタウンとし、2022年に始動した社会人サッカークラブ。2022シーズン、千葉県3部リーグに初参入で全勝優勝。2023シーズン、リーグ無敗同士の最終節を制し、2年連続の全勝優勝。優勝をもって自動昇格、2025シーズンは千葉県1部リーグを戦っている。

NAGAREYAMA F.C. 公式サイト

https://nagareyamafc.co.jp/