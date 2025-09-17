ムサシがメジャーの舞台に登場！ドジャース戦で看板広告掲出

武蔵精密工業株式会社

武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下「ムサシ」）は、ロサンゼルス・ドジャース（以下、ドジャース）の試合においてバックネット広告の掲出を決定いたしましたので、お知らせいたします。

ドジャースは、ワールドシリーズ優勝8回を誇る米メジャーリーグ・ナショナルリーグの名門球団です。現在は大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手の3名の日本人スター選手が所属し、日本はもとより世界中から大きな注目を集めています。





今回の看板掲出は、こうした注目度の高い舞台での露出機会を活用した、ムサシのグローバルブランド強化を目的とした取り組みの一環です。また、8月12日の試合では、ムサシ代表取締役社長・大塚浩史が始球式を務めました。本取り組みを通じて、グローバルでのブランド認知向上を図るとともに、北米市場におけるビジネス展開を加速させ、当社のEnergy Solution事業のさらなる飛躍につなげてまいります。

１. 8月12日（火）10:38開始 エンゼルス戦（エンゼル・スタジアム） 1回表

２. 8月13日（水）10:38開始 エンゼルス戦（エンゼル・スタジアム） 3回表

３. 8月14日（木）10:38開始 エンゼルス戦（エンゼル・スタジアム） 4回表

４. 9月24日（水）10:40開始 ダイヤモンドバックス戦（チェイス・フィールド） 4回表

５. 9月25日（木）10:40開始 ダイヤモンドバックス戦（チェイス・フィールド） 1回表

※上記はすべて日本時間です。

※8月12日（火）ドジャースvsエンゼルス戦にて、バックネット裏の広告スペースに上記の通り掲出されました。

【ムサシについて】

武蔵精密工業は四輪/二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャーシ部品の開発/製造/販売を行っています。また、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、幅広い領域でのSDGsの達成貢献に向けたエネルギーソリューション事業、農業、植物バイオ事業など、オープンイノベーションの展開により新事業の創出・拡大にも注力しています。

Musashi Web Site: https://www.musashi.co.jp/