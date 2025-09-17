9/25(木)12:00～13:00 【応募数停滞を突破する“次の一手” SNS動画マーケ×求人検索エンジン完全攻略セミナー】を開催

株式会社ダトラ

採用マーケティングATS「トルー」を運営する株式会社ダトラ（本社：大阪市中央区、代表取締役：草深悠介）は、株式会社フラッグシップオーケストラとの共催で、2025年9月25日（木）、【応募数停滞を突破する“次の一手” SNS動画マーケ×求人検索エンジン完全攻略】をテーマに、無料オンラインセミナーを開催いたします。

お申込みはこちらから：https://web.toroo.jp/seminar/15890?utm_campaign=datora(https://web.toroo.jp/seminar/15890?utm_campaign=datora)

■こんな方におススメです

お申し込みはこちらから :https://web.toroo.jp/seminar/15890?utm_campaign=datora- 自社にマッチした母集団形成ができず、新たな採用手法を模索している- YouTubeやTikTokなど、動画SNSでの採用手法に興味がある- 求人検索エンジン（求人ボックス・スタンバイ）での効果を最大化したい

■セミナーテーマ

■本セミナーについて

- SNS採用戦略の最前線 ： YouTube・TikTokを活用した求職者への効果的なアプローチ（株式会社フラッグシップオーケストラ）- 求人検索エンジン攻略の秘訣 ： 求人ボックス・スタンバイでの効果を最大化するための運用ノウハウ（株式会社ダトラ）

採用市場は有効求人倍率1.3倍超が常態化し、人手不足業界では「候補者の取り合い」が激化しています。

求人サイトにただ情報を載せているだけでは欲しい人材を見つけることが難しいと感じている採用担当者も多いのではないでしょうか。

企業が自社にマッチした母集団を形成するためには、“求職者ファースト”で設計されたアプローチをする必要があります。

今回のセミナーでは、適切な母集団を形成するために、候補者に好まれるSNSと求人検索エンジンの活用方法をお伝えします。

変化の激しい採用環境において、一歩先を行く採用戦略を共に考え、貴社の採用成功を強力に後押しいたします。ぜひこの機会にご参加ください。

■登壇者

株式会社フラッグシップオーケストラ

営業部統括/執行役員

宮崎逸朗

1984年埼玉県川口市生まれ。

大学卒業後、不動産のビル仲介ベンチャーを経て、医療×福祉ITベンチャー企業に入社。 部長、取締役に就任し、会社の成長に貢献。

その後、2020年から株式会社フラッグシップオーケストラへ。

動画を1本2万から月間1,500本制作可能な格安・大量動画制作サービス「ムビラボ」を展開。

現在では、採用、集客、販促に不可欠なSNSマーケに従事。

大学生の2人の息子を持ち、趣味は旅行とポーカー。

株式会社ダトラ 執行役員

杉山 智子

2006年 リクルート入社 求人広告営業

2008年 株式会社アスパーク入社 人材派遣会社にてメディカルスタッフの人材紹介部門立ち上げ

2011年 レイス株式会社入社 メンバー育成をしながら延べ2,000名を超える経営者と対峙し、経営コンサルティングを実施

2020年 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社にて女性営業部隊の立ち上げを行う

2021年 フリーランスとして活動開始 人材ビジネスの立ち上げ支援、営業支援、人材育成支援を行う

2022年 株式会社ダトラ トルー事業部 マネージャーに就任

■開催日時

2025年 9/25(木) 12:00～13:00

当日はZOOMにて行いますので、パソコンさえあれば日本全国どちらからでも参加できます。

WEBセミナーへのご参加方法は、担当からメールまたはお電話でご連絡いたします。

お申込みはこちらから：https://web.toroo.jp/seminar/15890?utm_campaign=datora(https://web.toroo.jp/seminar/15890?utm_campaign=datora)

お申し込みはこちらから :https://web.toroo.jp/seminar/15890?utm_campaign=datora