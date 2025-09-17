極細繊維がホコリをキャッチ！とことんお掃除を追求した『角にピタッとモップスリッパ』新発売
株式会社アルファックス
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/idea/125-clean/1272-713708
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%8A%E6%8E%83%E9%99%A4%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91-%E8%A7%92%E3%81%AB%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%83%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91-%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%BC-AP-713715/dp/B0FNWJYRFK/ref=sr_1_79?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=35T131AT2P1KT&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZLSjJTd-rKA9zTCHH5UW8pbMW-_4e_aJHCb6VqH4CcKQ6r5izW8Gq_1w05S5e5xMd1OhX6JS6ukDozCkLyZIfW02s7mKpdEyFMvDeA7t548C0UqCv3Ux5b1534LRoP7IeAYYsnhrpL256YD44CFHaU7mXQYX_H5zbaaTnItAnapUFibtyxLj1ukL4NJc_Ojyjs21QRWvCw-EcqywkVyjZEInJOLRAIryJjVthPxBS3Zcnf_T_HYDHSGcJCQ2zQITJJFhkGiwQdZbAVvvOsgrkoe--YzqOiKHI7a_bDP-iIE.lTygwRPemXquMAaL_vdkJkLx3gio_LxnB4mXIXIyOpo&dib_tag=se&keywords=%E6%8E%83%E9%99%A4%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91&qid=1757641357&sprefix=%E6%8E%83%E9%99%A4%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91%2Caps%2C174&sr=8-79&xpid=nRf3SIP59tLuW&th=1
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、とことんお掃除を追求した「角にピタッとモップスリッパ」の発売を開始致しました。
ホコリの溜まりやすい部屋の隅にフィット！！
極細繊維を約25mmの紐状に絡めて構成。
ホコリをしっかりキャッチします。
長さ約27cmの大きな接地面でホコリを一気に拭き取ります。
手にはめて窓ふきにも。
吸水力もバツグン！
床にこぼしてしまった水も一気に吸収。本体側にはPE板を内蔵。吸水した水が足に染みない構造です。
着脱できて洗えるモップ
生地同士がくっつく特殊繊維を採用。はがす際のベリベリ音もなし！汚れたら水で丸洗いできてギュッギュッと絞れます。
【商品名】角にピタッとモップスリッパ
【販売価格】1,760円(税込)
【適応サイズ】23.0～26.0(cm)
【商品重量】(約)235g
【材質】アッパー：ポリエステル・ナイロン
底部(モップ部)：ポリエステル
【洗濯方法】洗濯ネット使用
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation