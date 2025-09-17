サテン×リボンがゆめかわいい！「サンリオキャラクターズ　My Sweet Dream 巾着バッグコレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ My Sweet Dream 巾着バッグコレクション」（1回500円・税10%込、全6種）を2025年9月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオの人気キャラクターたちが、夢の中のような幻想的な世界観で描かれた巾着バッグになって、カプセルトイに登場！



やわらかな光沢が美しいサテン生地と、"ゆめかわ"なグラフィックが相性抜群。

縦幅280mmの大きめサイズだから、たっぷり収納できます。

巾着の紐にはサテンのリボンを使用。リボン結びをすると、可愛さ倍増です！



ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「クロミ」の全6種。

お月さまの上でスヤスヤ眠るキャラクターたちの姿に、癒されること間違いなしです。



見て・持って・使ってときめく、とびきりキュートなアイテムに仕上がりました。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

ハローキティマイメロディシナモロールポムポムプリンポチャッコクロミ

●商品名：サンリオキャラクターズ My Sweet Dream 巾着バッグコレクション

●発売日：2025年9月中旬から順次発売予定

●価格：1回500円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・ハローキティ

・マイメロディ

・シナモロール

・ポムポムプリン

・ポチャッコ

・クロミ

●商品素材：ポリエステル

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2025年9月現在のものです。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp