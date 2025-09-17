サテン×リボンがゆめかわいい！「サンリオキャラクターズ My Sweet Dream 巾着バッグコレクション」がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ My Sweet Dream 巾着バッグコレクション」（1回500円・税10%込、全6種）を2025年9月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
株式会社サンリオの人気キャラクターたちが、夢の中のような幻想的な世界観で描かれた巾着バッグになって、カプセルトイに登場！
やわらかな光沢が美しいサテン生地と、"ゆめかわ"なグラフィックが相性抜群。
縦幅280mmの大きめサイズだから、たっぷり収納できます。
巾着の紐にはサテンのリボンを使用。リボン結びをすると、可愛さ倍増です！
ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「クロミ」の全6種。
お月さまの上でスヤスヤ眠るキャラクターたちの姿に、癒されること間違いなしです。
見て・持って・使ってときめく、とびきりキュートなアイテムに仕上がりました。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
ハローキティ
マイメロディ
シナモロール
ポムポムプリン
ポチャッコ
クロミ
【商品情報】
●商品名：サンリオキャラクターズ My Sweet Dream 巾着バッグコレクション
●発売日：2025年9月中旬から順次発売予定
●価格：1回500円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・ハローキティ
・マイメロディ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・ポチャッコ
・クロミ
●商品素材：ポリエステル
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2025年9月現在のものです。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp