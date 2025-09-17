「Ungrid（アングリッド）」が「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」と「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」と遊び心満載の初のトリプルコラボレーション

写真拡大 (全6枚)

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid (アングリッド)」は、スポーツアパレルブランド「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」と「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」との別注アイテム2型が、9月17日(水)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。






RUSSELL×Jackson Matisse 別注フードパーカー、別注ロゴキャップ


モデル着用画像

別注ロゴキャップ

別注フードパーカー


URL：https://x.gd/HyOSr




毎シーズン大人気の「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」は、今季は「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」とのスペシャルトリプルコラボレーションを実現しました。


王道ともいえるカレッジロゴを大胆にあしらったスウェットパーカーは″RUSSELL ATHLETIC″をもじって″JACKSON ATHLETIC″に。フード裏と裾裏にはJackson Matisseといえばな手書きの落書き風ロゴをあしらい、遊び心溢れるユニークなデザインに仕上げました。


ロゴキャップにもスウェットとお揃いデザインを落とし込み、バッグスタイルには落書き風の“Ungrid”のロゴをデザイン。ユーモアたっぷりな字体がポイントになり、スタイリング映えするアイテムです。





商品概要




別注フードパーカー

RUSSELL×Jackson Matisse 別注フードパーカー


（112552726301）


価格：14,300円（税込）


カラー：ライトグレー/ブラック/ネイビー


サイズ：フリーサイズ






別注ロゴキャップ

RUSSELL×Jackson Matisse 別注ロゴキャップ


（112551026401）


価格：5,500円（税込）


カラー：ブラック/ネイビー/ベージュ


サイズ：フリーサイズ








▪ RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）


1902年、アメリカのアラバマ州アレキサンダーシティで生まれ120年超の歴史を持つスポーツアパレルブランド。全メジャーリーグ・ベース（MLB）やナショナル・フットボールリーグ（NFL）、多数の大学のスポーツチームのユニフォームに提供されアスリートたちに支持されていることで有名である。





▪Jackson Matisse（ジャクソンマティス）


2005年からスタートしたアメリカンカルチャーを主体としたドメスティックブランド。アパレルから雑貨を中心に商品を展開。遊び心、インパクトのあるグラフィックに特徴がある。





▪発売について


2025年10月より直営店舗にて発売予定。


・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）


・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/


・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/





▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。





