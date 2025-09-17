「Ungrid（アングリッド）」が「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」と「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」と遊び心満載の初のトリプルコラボレーション

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid (アングリッド)」は、スポーツアパレルブランド「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」と「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」との別注アイテム2型が、9月17日(水)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。

RUSSELL×Jackson Matisse 別注フードパーカー、別注ロゴキャップモデル着用画像別注ロゴキャップ別注フードパーカー

毎シーズン大人気の「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」は、今季は「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」とのスペシャルトリプルコラボレーションを実現しました。

王道ともいえるカレッジロゴを大胆にあしらったスウェットパーカーは″RUSSELL ATHLETIC″をもじって″JACKSON ATHLETIC″に。フード裏と裾裏にはJackson Matisseといえばな手書きの落書き風ロゴをあしらい、遊び心溢れるユニークなデザインに仕上げました。

ロゴキャップにもスウェットとお揃いデザインを落とし込み、バッグスタイルには落書き風の“Ungrid”のロゴをデザイン。ユーモアたっぷりな字体がポイントになり、スタイリング映えするアイテムです。

商品概要

別注フードパーカー

RUSSELL×Jackson Matisse 別注フードパーカー

（112552726301）

価格：14,300円（税込）

カラー：ライトグレー/ブラック/ネイビー

サイズ：フリーサイズ

別注ロゴキャップ

RUSSELL×Jackson Matisse 別注ロゴキャップ

（112551026401）

価格：5,500円（税込）

カラー：ブラック/ネイビー/ベージュ

サイズ：フリーサイズ

▪ RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）

1902年、アメリカのアラバマ州アレキサンダーシティで生まれ120年超の歴史を持つスポーツアパレルブランド。全メジャーリーグ・ベース（MLB）やナショナル・フットボールリーグ（NFL）、多数の大学のスポーツチームのユニフォームに提供されアスリートたちに支持されていることで有名である。

▪Jackson Matisse（ジャクソンマティス）

2005年からスタートしたアメリカンカルチャーを主体としたドメスティックブランド。アパレルから雑貨を中心に商品を展開。遊び心、インパクトのあるグラフィックに特徴がある。

▪発売について

2025年10月より直営店舗にて発売予定。

・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

