「Ungrid（アングリッド）」が「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」と「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」と遊び心満載の初のトリプルコラボレーション

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid (アングリッド)」は、スポーツアパレルブランド「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」と「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」との別注アイテム2型が、9月17日(水)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。
毎シーズン大人気の「RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）」は、今季は「Jackson Matisse（ジャクソンマティス）」とのスペシャルトリプルコラボレーションを実現しました。
王道ともいえるカレッジロゴを大胆にあしらったスウェットパーカーは″RUSSELL ATHLETIC″をもじって″JACKSON ATHLETIC″に。フード裏と裾裏にはJackson Matisseといえばな手書きの落書き風ロゴをあしらい、遊び心溢れるユニークなデザインに仕上げました。
ロゴキャップにもスウェットとお揃いデザインを落とし込み、バッグスタイルには落書き風の“Ungrid”のロゴをデザイン。ユーモアたっぷりな字体がポイントになり、スタイリング映えするアイテムです。
商品概要
別注フードパーカー
RUSSELL×Jackson Matisse 別注フードパーカー
（112552726301）
価格：14,300円（税込）
カラー：ライトグレー/ブラック/ネイビー
サイズ：フリーサイズ
別注ロゴキャップ
RUSSELL×Jackson Matisse 別注ロゴキャップ
（112551026401）
価格：5,500円（税込）
カラー：ブラック/ネイビー/ベージュ
サイズ：フリーサイズ
▪ RUSSELL ATHLETIC（ラッセル・アスレティック）
1902年、アメリカのアラバマ州アレキサンダーシティで生まれ120年超の歴史を持つスポーツアパレルブランド。全メジャーリーグ・ベース（MLB）やナショナル・フットボールリーグ（NFL）、多数の大学のスポーツチームのユニフォームに提供されアスリートたちに支持されていることで有名である。
▪Jackson Matisse（ジャクソンマティス）
2005年からスタートしたアメリカンカルチャーを主体としたドメスティックブランド。アパレルから雑貨を中心に商品を展開。遊び心、インパクトのあるグラフィックに特徴がある。
▪発売について
2025年10月より直営店舗にて発売予定。
・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
