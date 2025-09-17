採用率70%超！ ダイヤ工業がシンガポールでPOP-UPイベントを開催

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、2025年8月11日（月）～17日（日）の7日間、シンガポールの住宅地に位置するショッピングモール「AMK Hub」にて、POP-UPイベントを開催いたしました。今回で6回目の開催となり、7日間で100名以上の方にご来場いただくなど、多くのお客様に当社の製品を直接手に取っていただく貴重な機会となりました。

POP-UPイベントについて

AMK Hub内にブースを設置し、サポーターやコルセットの試着および即売を行いました。お客様一人ひとりに合わせた製品選びをサポートし、日本品質の製品の着けやすさやフィット感を実際に体験していただきました。特に、腰用コルセット「プロハードスリム」が大変好評で、試着されたお客様からはお喜びの声が多数寄せられました。

【開催概要】

イベント名： POP-UP Storeイベント

開催日： 2025年8月11日（月）～17日（日）

会場名： AMK Hub

（53 Ang Mo Kio Ave 3, シンガポール 569933）

担当者コメント

試着を補助する担当者（右）

シンガポールでは人間関係を重視する文化が根付いており、家族や友人と一緒にいらっしゃるお客様が多く、温かい交流の場となりました。また、腰用のコルセットの試着体験が好評で、ブースにお越しいただいたお客様の約7割が試着後に購入してくださいました。多くのお客様から品質と効果に対する高評価をいただき、大変嬉しく思います。今回のイベントを通じて、現地での製品認知と信頼の広がりを実感することができました。

今後の展望

今回のイベントで得た知見やお客様の声を活かし、今後もシンガポールをはじめとするアジア圏でのブランド展開を積極的に進めてまいります。また、現地に根ざした活動を続けることで、より多くの方々の健康的な暮らしをサポートできるよう努めてまいります。

会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/（@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売