¡ÖV Collection ¡ß ¤¨¤Î¤°¡×³Ú¶Ê¡Ödiscover / ¤¨¤Î¤° feat. C.H.E.T.¡×¤ÎÂè°ìÃÆRe-ride¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª
¡ÖÃ¯¤â¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¥æー¥¶ー»²²Ã·¿¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óÁÈ¿¥¡Ö C.H.E.T.¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿"V Collection¡ÊV¥³¥ì¡Ë¡ß¤¨¤Î¤°"³Ú¶ÊÂè°ìÃÆ¡Ödiscover / ¤¨¤Î¤° feat. C.H.E.T.¡×¤ÎRe-ride¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Î¤°¡×¤Î¥°¥ëー¥×·ëÀ®7¼þÇ¯´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¶Ê¡Ödiscover¡×¤Ï¡¢V Collection¡ÊV¥³¥ì¡Ë¤Î»ÏÆ°¤È¡Ö¤¨¤Î¤°¡×¤Î¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤ÎÀáÌÜ7¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¡ÖRe-ride¡×ºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖRe-ride¡×¤Ë¤Ï¡¢VTuber¡¢VSinger¡¢V¥é¥¤¥Ðー¡¢2.5¼¡¸µSinger¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÊý¡¹¤¿¤Á¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤«¤Ä»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëRe-ride³Ú¶Ê¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢C.H.E.T.¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¥Ð¥È¥ó·Á¼°¤ÎÀ©ºî¼êË¡¡ÖRe-ride¡Ê¥ê¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£
ÆÃÄê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬"¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È"¤ò²Î¾§¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ñー¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢Ì¤Íè·¿¶¦Æ±ÁÏºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ödiscover¡×MV ¤â½ç¼¡YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾ðÊó
¤æ¤ê¤«¤´
¢£¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï±ÇÁüÀ©ºî¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ³Ú¶Ê¤Î¥ê¥º¥à´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊMV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯À©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿§¡¹¤ÊÊý¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2010Ç¯º¢¤Ë¥Üー¥«¥í¥¤¥É¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ ¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ²Î¤¤¼ê¤äVTuber¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¤¢¤ë»þ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿À©ºî¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¸«¤ëÂ¦¡×¤«¤é¡Öºî¤ëÂ¦¡×¤Ø¡£ 2022Ç¯¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ÎMIX¤ò³Ø¤Ó¡¢2024Ç¯¤«¤éÆ°²èÊÔ½¸¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¡ÖMV¡×¤òÃæ¿´¤Ë±ÇÁü¤ò³Ø¤Ö¡£ ¸½ºß¤Ï±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/Yurikago_55
¢§¡Ödiscover¡×Âè°ìÃÆRe-ride¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢£¤¨¤Î¤°¡ÊÂè°ìÃÆ³Ú¶Ê¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¡Ë
VR¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤¨¤Î¤°¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È¤Ç·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
»ä¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤Î¿ôÇ¯¡Ö¤´±ï¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥é¥¤¥Ö¸½¾ì¤äÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¤¿¤´±ï¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤µ¤ÞÊý¤È¤´±ï¤ò·ë¤Ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬»É·ã¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Figaro
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤ÎFigaro¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥ä¥Þ¥Í¥³
º£²ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ³Ú¶Ê¥³¥é¥Ü¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ä²»¤òÏ¿²»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥ãー¥Ë¥ãー¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬È¯¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤ò¡¢¶Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó¤ÏSNS¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¡ÈÀ¼¡É¤ò¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£¤á¤°
¤ß¤ó¤Ê¤ò¾È¤é¤¹²Î¤¦ÂÀÍÛ¤á¤°¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¤¨¤Î¤°¤µ¤ó¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ç¿ÀÈëÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯´¶¾ðÉ½¸½¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¸ø³«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¥·¥ô¥¡¸¤¤³¤à¤®¤Ã¤¹
¤Ü¤¯¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Âç¿Í¤Î¿Í¤Î¤Á¤«¤é¤Ç²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ã¤¹¡ª
¤Ü¤¯¤â¤Ä¤¤¤Ë¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤Ã¤¹¢ö
¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡～
¢£¾Æ¤Þ¤æ¤ë
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーVTuber¤Î¾Æ¤Þ¤æ¤ë¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë¡Ö¤¨¤Î¤°¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¨¤Î¤°¤ß¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥é¥Æ¥£¥ª¡¦¥æ¥£¥ê¥¹
¤¨¤Î¤°¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÆÃÊÌ¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
Æ±¤¸³Ú¶Ê¤ò¿§¤ó¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎVer¤ÇÄ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â£±¥ê¥¹¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤Î¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Ï¿·Á¯¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥é¥Æ¥£¥ª¡¦¥æ¥£¥ê¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âô»³Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Lucia
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎLucia¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢²Î¾§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÉôºî»ì¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤´ë²è¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶»¤¬ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Lucia¤È¤¤¤¦¿§¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤¨¤Î¤°¤Î³§ÍÍ¤Î²ÎÀ¼¤È³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØÁ¯¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÊý¤ÎºîÉÊ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥«¥éー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ÑÛ¡¹ºé
¤³¤ó¤ê¤ê¤·¤ã～¡ª¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーVTuber¤ÎÑÛ¡¹ºé¤Ç¤¹¡ª
¡ÖRe-ride¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤¨¤Î¤°¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»í¤ä²Î¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î´ë²è¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Ëª²°¤Ò¤Þ¤ï¤ê
¤³¤ó¤Ò¤Þ～
¥Ý¥ó¤«¤ïVsinger¤ÎËª²°¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥é¥Ü¤Ç¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§VR¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¨¤Î¤°¡×·ëÀ®7¼þÇ¯´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¶Ê
discover / ¤¨¤Î¤° feat. C.H.E.T.¡¡
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://found.ee/oWLkzF
⚫︎ºÇ¿·¤ÎC.H.E.T. ´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://lit.link/chetarts
¤¨¤Î¤°¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö¤¨¤Î¤°¡×¤Ï2018Ç¯3·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿VR¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¢¤ó¤º¡¢ÇòÆ£´Ä¡¢Æü¸þÆà±û¤Î3¿Í¡£
VR¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤º¤¨¡Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎVR¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¡¢ 2021～2024Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹ ¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡×¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍ£°ì½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç¤ÏÎòÀï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¡£
Í½È÷Áªµó1°Ì¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ËÎ©¤Á¡¢ËÜÁªµó¤Ç¤Ï3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òTIF¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤ó¤À¡£
2024Ç¯1·î¡¢7Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò´äËÜÄ®·ÝÇ½¼Ò¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤è¤êÆÈÎ©¡£¡Ö¤¨¤Î¤°¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¼«¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡ØVRide!¡Ù¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.enogullc.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/rbc_geino
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@enogu
¢§¡ÚÂè°ìÃÆ¡ÖRe-ride¡×»²²Ã¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Figaro
2020Ç¯¤Ë¸Ä¿ÍVtuber¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£
²Î¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤äÆ°²èÀ©ºî¡¢Live2DÀ©ºî¤â¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ª¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ð¥éー¥É¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Figaro_qpt
X¡§https://x.com/figaro_qpt
¥ä¥Þ¥Í¥³
É½¾ðË¤«¤Ê¥µ¥¤¥Ù¥ê¥¢¥ó¤Î¥ä¥Þ¥Í¥³¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤äÆü¾ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤Î¥³¥ó¥Ó¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@-YamanecoHouse
X¡§https://x.com/ymnc_rf
¤á¤°
¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç³èÆ°¤¹¤ë2.5¼¡¸µVsinger¡ª
ÉáÃÊ¤Ï²Î¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤äÀ¼¿¿»÷¡¢À¼Í¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@megu0612
X¡§https://x.com/meguchan_0612
¥·¥ô¥¡¸¤¤³¤à¤®¤Ã¤¹
¡Ö¼Æ¸¤¡õ¸µÆ¦¼Æ¡õ¥Ñ¥Ñ¡õ¥Þ¥Þ¡õ2ºÐ¤ÎÌ¼¡×¤Î5¿Í²ÈÂ²¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
YouTube¡¦X¡¦Instagram¤Ê¤ÉSNS¤Ç°¦¸¤Ã£¤È2ºÐ»ù¤Î²Ä°¦¤¤¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
YouTube¡§https://www.youtube.com/@KOMUGI
X¡§https://x.com/Shibamugi28
Instagram¡§https://www.instagram.com/shibamugi28
¾Æ¤Þ¤æ¤ë
¥×¥í¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーVTuber¡£
YouTube¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÃÎ¼±¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª
YouTube¡§https://www.youtube.com/@yakimayuru
X¡§https://x.com/yaki_mayu
¥é¥Æ¥£¥ª¡¦¥æ¥£¥ê¥¹
VTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥é¥Æ¥£¥ª¡¦¥æ¥£¥ê¥¹¡£
2021Ç¯5·î6Æü¡¢YouTube¤Ë¤Æ¡ÖMy Heart Will Go On Cover¡×¤òÅê¹Æ¤·³èÆ°³«»Ï¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤ÇÎ®¹Ô¤ÈÆÃµ»¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î²Î·ÏshortÆ°²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Ë¡¿Í»Ù±ç¤Î¤Ê¤¤VTuber¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤ë¡£
2023Ç¯2·î6Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿3D²½¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ìó20Ê¬¤ÇÃ£À®¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¤Î3D¤ªÈäÏªÌÜLIVE¤ò³«ºÅ¡£
Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤òÁ¡ºÙ¤«¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î²ÎÀ¼¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤ëÀµÅý¼ÂÎÏÇÉ¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó¡¢¥Ü¥«¥í¡¢J-POP¡¢ÍÎ³Ú¤Ê¤É²ÎÏÈ¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤Ï1200¶Ê°Ê¾å¡£
Äã²»¤«¤éÄ¶¹â²»¤Þ¤Ç¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Ñ¥ïー¥Ü¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Ratio_Yuires
X¡§https://x.com/Ratio_Yuires
Lucia
¡É¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤ò¡£¡É
¿À¡¹À¼¡Ê¤³¤¦¤´¤¦¤»¤¤¡Ë¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¸÷¤ò²Î¤¦½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
2019Ç¯6·î¤è¤ê²Î¤¤¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2022Ç¯7·î¤Ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢²Î¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
2024Ç¯1·î¤Ë½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¡£6·î¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¼çºÅ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£
¶ÊÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤¤Êý¡¢À¼¼Á¡¢ÊÊ¤Ê¤É¤¬Á¡ºÙ¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸÷¤òÁà¤ë¤¬Ç¡¤¯¡£
»þ¤Ë¤Ï¶¯¤¯âÁ¤¤Æüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¸¤¯Í¥¤·¤¤·îÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏºÌ¤ê¤ò¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ë¤Ï²¹¤â¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¸½¼Ô¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Luciaaa_Sings
X¡§https://x.com/Luciaaa_Sings
ÑÛ¡¹ºé
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーVTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÑÛ¡¹ºé(¤ê¤ê¤·¤ã)¡£
Youtube¤Ç¤ÎÇÛ¿®³èÆ°¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢À¼Í¥¤äVTuber¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤¦¡£
³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢±Ñ¸ì·÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±éÅù¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@RirisyaMusic
X¡§https://x.com/Ririsya_music
Ëª²°¤Ò¤Þ¤ï¤ê
2021Ç¯5·î1Æü¥Ç¥Ó¥åー¡£YouTube¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¿®¤ä½µ1¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤òÅê¹ÆÃæ¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌþ¤·¤Î²ÎÀ¼¤ÈÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤¹É½¸½ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï2Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
1st¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¥æ¥á¥ò¥¦¥¿¥¨¡ª¡×¥ê¥êー¥¹Ãæ¡ª
¤½¤ÎÂ¾ColorSing¤ÎWeb¹¹ðµ¯ÍÑ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Himawari_Hachiya
X¡§https://x.com/Himawari_Pachi
¢§V Collection¡ÊV¥³¥ì¡Ë¤È¤Ï
VTuber¡¢V¥é¥¤¥Ðー¡¢¥Ü¥«¥í¡¢¥Í¥Ã¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÌ´¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¯¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°X¡§https://x.com/V_Collection_A
¢§C.H.E.T.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Artist Organization ¡ÖC.H.E.T.¡×¡Ê¥Á¥§¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÀøºßÅª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òµ¯ÅÀ¤ËÁÏÂ¤¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://arts.chet.com/
