朗読ミュージカル「光られし女ども」＆「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート2025」上演のご案内

2025年12月13日（土）～14日（日）に豊洲シビックセンターホールにて、朗読ミュージカル「光られし女ども」＆「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート」を上演します。

2019年から同会場で毎年上演している「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート」（2020年はコロナ禍で中止）をリニューアル。

6回目の今年は1幕に朗読ミュージカル「光られし女ども」を、2幕に「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート」という2幕構成になります。

1幕に上演する朗読ミュージカル「光られし女ども」は源氏物語をベースに、源氏物語に登場する女性たちがコンプライアンスやハラスメントに厳しい令和の世に降臨したら？という内容。1000年イケメンとして君臨する“光る君”を追い詰めます。

出演は、愛加あゆ、林鼓子、樋口麻美、青野紗穂、音くり寿、梅田彩佳、七瀬りりこ、永塚音々、井坂茜、冨川智加、松永一哉、内藤大希というミュージカルでも実績のある強力なメンバーに集合いただきました。

2024年11月に藤倉梓脚本・演出で、女性5名男性1名によるVol.1バージョンを初演。オリジナルミュージカル化を目指してトライアウトのトライアウトを重ね、2025年6月にVol.1バージョンと新作のVol.2バージョンを上演。女性5名男性1名×2組という構成となりました。今回Vol.1＆Vol.2を合わせた形で女性10名と男性2名の新バージョンを上演します。

2幕は恒例の「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート」。

これまで同コンサートは1幕をクリスマス曲やJ-POP、2幕をミュージカルナンバーといった構成で上演していましたが、今年は2幕のミュージカルナンバーのコンサートのみとなります。圧倒的な歌唱力を誇る出演者たちが様々なミュージカルナンバーを歌い上げます。また2幕のコンサートには8月に開催されたリンクス主催のオーディション形式のライブ「コンペティションライブ」のグランドチャンピオンとなった廿楽デスティニー愛も出演いたします。

本公演は例年「０歳児入場可」「乳幼児連れのファミリー歓迎」を掲げています。

今年も年齢制限は無く、どなたでも楽しんで頂けます。観劇が趣味でも託児などを気にしなくてはならない、育児を頑張っているお母様、お父様が家族で楽しんで頂き、素敵な思い出を作ってクリスマスを迎えていただけるように願っています。

【コメント】

藤倉梓【「光られし女ども」脚本・演出】

「光る君」と呼ばれ、約千年にわたってなんとなく「イイ男」のカテゴリで取り扱われてきたイメージのある、あの男。

物語や絵巻の中にいると、もうそれだけで麗しの存在に思えてしまっている、あの男。

だが彼は果たして、すみずみまで「イイ男」だったんだろうか。麗しい！ですべてが許される所業だったんだろうか。

現代じゃなくても、いまと価値観が違った千年前でも、彼がとったあんな行為・こんな発言・そんな仕打ちは、女どもからしたら「このぉ～！」と言ってやりたい事ばかりなんじゃないだろうか。

ならば、「光る君」の光にあてられちゃってきた女どもに集まってもらって、それぞれ思うことを喋りたいだけ喋ってもらったらどうなるか！

よし！宴の開催だ！集まろうじゃないか、女ども！

松永一哉【「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート」構成・演出・出演】

＜プロフィール＞

茨城県出身。俳優、アーティスト。

シルク・ド・ソレイユキャスト登録。モンスターボックス17 段記録保持。主な出演作品は、劇団四季アラジン、東宝ミュージカル（ミス・サイゴン、ロミオとジュリエット、1789～バスティーユの恋人たち～）、ヒプノシスマイク、超体感ステージキャプテン翼（脚色、演出、振付、準主役）。

脚本、演出、振付、作詞、作曲、音楽監督、アクションコーディネート、キャスティング、イベント製作、プロデューサー、デザイナー、アパレルブランドなど積極的にクリエイティブな活動をおこなう。

2023年6月30日に 1st Full Album「MusiQzmiC」発売。同年8月からプロデューサーとして総指揮をとり、全楽曲のMVを11ヶ月連続で撮影。YouTube【マツカズ STYLE 『Music』】で公開中。俳優×アーティストとしてエンターテイメントを体現し、Theatrical×Music を掲げ作品を創作している。

＜コメント＞

「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート2025」の構成、演出、出演をいたします、松永一哉です。

昨年に続きプロデューサーから、お声がけをいただき、大変嬉しく思います。また違ったアプローチで構成、演出を務めたいと思っております。

今年は「光られし女どもVol.3」も上演が決定し、そちらの出演も、今から楽しみです。生演奏で彩られる至極のひとときを心ゆくまでお楽しみください。

皆さまのご来場をお待ちしております！

愛加あゆ

＜プロフィール＞

元宝塚歌劇団雪組トップ娘役。2005年宝塚歌劇団入団。2012年より雪組トップ娘役として活躍後、 2014年8月末退団。近年の主な出演作に『ピピン』キャサリン役(2022)、『BACKBEAT』アストリッド・キルヒヘル役(2023)、『マリオネットホテル』ジョー・ヴェラキッカ役（2024)、『ケイン＆アベル』ケイト・ブルックス役(2025)、 『ビートルジュース』バーバラ役(2025)など他多数。

＜コメント＞

今年もこの季節がやってきました！

この企画に参加するのは今回で3回目です。

0歳児から入場可能という他にはない素敵なコンセプトを元に、毎回お子様から大人のお客様まで笑顔満開の空間で自身も楽しませていただいてます！

今年は朗読ミュージカルも加わるということで、また新たな気持ちで挑みます。

皆様にとって素敵なクリスマスの思い出となりますように！心よりお待ちしてます♪

林鼓子

＜プロフィール＞

2012年TX「おはスタ645」でデビュー。第13回声優アワード新人女優賞を受賞。

代表作にはアニメ「キラッとプリ☆チャン」主人公・桃山みらい役、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」優木せつ菜役、「BanG Dream!」に登場するガールズバンド「MyGO!!!!!」のドラムス／椎名立希役など数々の人気作品に出演。

舞台「アサルトリリィ」シリーズなど、歌唱、演技、楽器演奏と幅広い表現力を持ち、多方面で活躍している。

＜コメント＞

素敵な企画に参加させていただけて、本当に光栄に思います。素晴らしい皆様とご一緒させていただくことに、私自身とってもワクワクしています。皆様に楽しいひとときをお届けできるよう、精一杯努めます！私は幼い頃からミュージカルが大好きなので、あの日ステージに憧れた私のように、今回の公演がこれから初めてミュージカルに出会う子どもたちのひとつのきっかけになれましたら幸いです！

樋口麻美

＜プロフィール＞

劇団四季にて『ライオンキング』ナラ、『ウェストサイド物語』アニタ、『ウィキッド』エルファバ、『マンマミーア！』ドナ＆ソフィなど多くの作品で主要な役を演じた。退団後は『ジェイミー』『SERI～ひとつのいのち』『ひめゆり』『You Know Me ～あなたとの旅～』他数々のミュージカルに出演する傍ら、コンサートや朗読劇にも挑戦するなど多岐に渡り活躍中。

＜コメント＞

昨年も参加させていただいたコンサート♪。0歳児から入場可能という事でどんな感じになるかと思いましたが、蓋を開けてみれば何と何と自由な雰囲気の中、子供も大人も客席全体が家族のような温かい空気に包まれ楽しく歌わせていただきました。今回は1幕に朗読ミュージカルもあり、一粒で2度美味しいコンサート。コンペティションライブのチャンピオンでエモーショナルな歌を聴かせてくれた廿楽デスティニー愛さんとの共演も待ち遠しいです。

青野紗穂

＜プロフィール＞

2012年NYアポロシアターのボーカルコンテストStars of Tomorrowで優勝。15年『美女音楽劇 人魚姫』（作:寺山修司 演出:藤田俊太郎）で初舞台、初主演。以降『RENT』、『ブルックリン』（主演）、『SOHO CINDERS』、『FACTORY GIRLS』、『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』、『イン・ザ・ハイツ』、『手紙』『CROSS ROAD』、『ヘアスプレー』、『ルーザーヴィル』『SONG WRITERS』、『ダンス・オブ・ヴァンパイア』、主演作「あの鐘の音と共に-THE BELL 2025-」など多数のミュージカルに出演。ディズニー100年の集大成ミュージカル「ウィッシュ」ハル役で日本版声優として出演。

＜コメント＞

初めましての皆様、知ってくださってる皆様

改めまして青野紗穂です。

今回「 Happyクリスマス★︎ミュージカルコンサート2025」 に出演のお声がけを頂き心から嬉しく思いました！

光られし女どものトライアウトのトライアウト公演最終形態という事で、小さなお子様から大人の方まで楽しんで頂けたら幸いです！

又私演じる夕子ちゃんは今回どんな主張を聞かせてくれるのか、必見ですね！

是非とも、日本から世界を目指すこの作品を見て聴いて応援して頂ければ幸いです！！

劇場でお待ちしております！！

音くり寿

＜プロフィール＞

埼玉県出身。2014年、宝塚歌劇団に100期生として入団。『ME AND MY GIRL』（2016）

で新人公演初ヒロインを務めるなど多くの作品で重要な役を演じる。2022年、宝塚歌劇団を退団後【舞台】『ファースト・デート』、梅棒 16th showdown『曇天ガエシ』、『星の数ほど夜を数えて』、『ねじまき鳥クロニクル』（2023）、『瀧廉太郎の友人、と知人とその他の諸々』、『アンドレ・デジール最後の作品』（2024）、『THE面接』、『illuminaTe The Room』、『賭ケグルイ』(2025)等舞台を中心に活動。

＜コメント＞

今年もこの素敵なコンサートに出演させて頂けます事、大変有難く、嬉しく思います。このコンサートがいらしてくださいました皆様の楽しいクリスマスの思い出のひとつになりますように(ハート)

精一杯頑張ります！

どうぞ宜しくお願い致します。

梅田彩佳

＜プロフィール＞

1989年1月3日生まれ、福岡県出身。2006年、第2期AKB48追加メンバーオーディションに合格。2016年AKBグループを卒業。主な出演作に「銀河鉄道999 THE MUSICAL」、ミュージカル「天使にラブソングを～シスターアクト～」、ミュージカル「tick, tick...BOOM!」、朗読劇「ジャングル大帝」、舞台「もしも彼女が関ケ原を戦ったら」、朗読ミュージカル「光られし女どもVol.１」等、現在最も注目されているミュージカル女優の一人である。

＜コメント＞

末摘花を演じさせて頂きます。梅田彩佳です！

そして2幕のコンサートにも出演させて頂きます！

クリスマスのミュージカルコンサート、絶対に最高に決まってる！！！

今からとても楽しみです。

そして「光られし女ども」でもまた末摘花を演じられることが今から楽しみです。

源氏物語が大好きなので、女の強さ、そして惚れた者が醸し出す僅かな弱さを感じられる、そんな作品だからこそ今回もまた全力で向き合いたいと思います！

よろしくお願いします！

七瀬りりこ

＜プロフィール＞

宝塚歌劇団93期生。数々の声楽コンクールで優勝し、宝塚歌劇団入団3年目にしてエトワールを務める。

退団後の主な出演作『エリザベート』『ジキル&ハイド』『エニシング・ゴーズ』『ナイツテイルー騎士物語ー』※3人の王妃役。テレビ番組「THEカラオケ☆バトル」にて宝塚代表として2度優勝。

任天堂ゲーム「ベヨネッタ3」にてバアル・ゼブル役の声と歌を担当。数々の作品で主演・ヒロインを演じ、声楽コンクールの審査員や歌唱指導・演出なども手がける

＜コメント＞

ずっと出演したかった作品に出させて頂けてとても嬉しいです。

昨年は歌唱指導として入らせて頂き、客席にいる小さなお友達がとても楽しそうにしている姿を観てとても嬉しく誇らしい気持ちになったのを覚えております。

今回はいよいよ歌唱指導と出演も(ハート)

皆様と素敵なクリスマスを過ごせるのを楽しみにしております★

永塚音々

＜プロフィール＞

洗足学園音楽大学ミュージカルコース卒業。

シンガー・MC・アクターとして活動する、アーティストエージェントリンクス契約俳優。

新橋グランハマーでのレギュラーショー「グラン座ブロードウェイ」に出演中。

出身地である茨城県古河市のPRムービーではテーマ曲を歌唱するなど、地元への活動も広げる。

＜コメント＞

豪華なキャストの皆様と共演させていただけること、とても嬉しく思います！

物語を堪能する第1幕と、音楽で心温まる第2幕。2つの魅力を一気に楽しめるスペシャルな公演です！

ぜひお子様から大人の方までたくさんのお客様にご来場いただき、Happyなクリスマスを過ごしていただけたら幸いです。

プレゼントのようなお時間となるよう、大切にお届けします。

井坂茜

＜プロフィール＞

東宝ミュージカルアカデミー3期生。「ブルックリン」「bare」「ひめゆり」などミュージカルの他、ストレートプレイや2.5次元作品まで幅広く出演。昨年の出演作「ソフトパワー」と「Liebe」が『Musical Awards TOKYO』に選出されるなど、小規模ながら良質なオリジナルミュージカルへの出演が続いている。今年6月からは藤倉梓作品のロングラン公演を続ける「朝ミュージカル 東京」にも参加。

＜コメント＞

ここ数年続けてこのコンサートに出演させていただいていますが、0歳児から入場可能な公演は他ではなかなかありません。ぜひお子様と一緒に生演奏のライブパフォーマンスのエネルギーを浴びていただきたいです！初演から出演している朗読ミュージカル「光られし女ども」をバージョンアップしてお届け出来るのも嬉しいです。ボリュームたっぷり、一度で二度おいしい、お得感満載でおたのしみください！

冨川智加

＜プロフィール＞

国立音楽大学附属高等学校卒業。在学中に第40回全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール 声楽高校生の部全国大会入賞。

卒業後は渡辺ミュージカル芸術学院3期生として研鑽を積み、卒業後女優として活動を開始。

「ドリル魂2024」（横内謙介演出）節子役、「光られし女ども」Vol.2（藤倉梓演出） 三女(女三宮)役、 「寓話」（友澤晃一演出）孫役、「Musical Lovers2025」（藤岡正明演出） 出演

「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート」は昨年に続き2度目の出演。

＜コメント＞

「Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート2025」に出演致します冨川智加です！

今年6月に出演した朗読ミュージカル「光られし女ども」Vol.2で演じた三女(女三宮)役を新たなキャスト・役を迎えバージョンアップした Vol.3でも演じられる事、昨年に引き続きクリスマスコンサートに出演して皆様とお会い出来る事、楽しみにしております！

クリスマスちょっと前の素敵なお時間をお届けします！ぜひご来場下さい！

廿楽デスティニー愛

＜プロフィール＞

東京都出身。幼い頃から歌やダンスに憧れを持ち、高校生でYG JAPANのオーディションに合格。本格的に歌、ダンスを学び始める。退所後、進学したTokyo Steps Artsにてさらに基礎を固め、2022年たやのりょう一座『怪盗ドラゴンカンパニー グレイン島のレジスタンスと禁断の果実』にて初の舞台に出演。その後も複数の舞台を経て2024年ミュージカル『REspiration-呼吸-』にて初のミュージカル作品に出演。そして2025年8月、リンクス主催「コンペティションライブ2025」にて優勝を果たす。

＜コメント＞

この度コンペティションライブ2025を経て、このような素敵なステージに立たせていただけますこと、心から嬉しく思います。ミュージカルの楽曲と共にみなさまに素敵なクリスマスをお届けできることを心待ちにしております！ぜひ劇場で一緒に楽しい時間を過ごしましょう！みなさまのご来場、お待ちしております。

内藤大希

＜プロフィール＞

2月18日生まれ、神奈川県出身。幼少時より数々のミュージカル、ストレートプレイ、コンサート等、幅広い舞台で活躍を続けている。近年の主な舞台出演作に、ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」・革命『もえ・る剣』・『DEATH TAKES A HOLIDAY』・『MEAN GIRLS』・『メリー・ポピンズ』・『レ・ミゼラブル』（2017～2021年マリウス役）・『パレード』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『鬼滅の刃』、舞台『魔法使いの約束』など多数。

＜コメント＞

ミュージカルコンサートと朗読劇

僕自身とても楽しみにしております。

０歳児から入場できる企画にもワクワクしています。小さいお子さんがいらっしゃると観劇するのも大変だと思います。

小さいお子さんにこそ、生の歌を聴かせてあげたいと思っている方も今回は入場頂けるのでお越しいただけたら嬉しいです。

12月でお忙しい時期だとは思いますが、素敵なひとときを一緒に過ごせたらと思います！！

【公演概要】

2025年12月13日（土）12:30開場 13:00開演／17:00開場 17:30開演

12月14日（日）12:00開場 12:30開演／16:30開場 17:00開演

会場：豊洲シビックセンターホール（東京都江東区）

＜チケット料金＞

プレミア席（1列目） 15,000円

※各回限定14席。プレゼント、終演後にキャストのお見送り付

S席（2列目～5列目） 11,000円

A席（6列目～11列目） 9,000円

ファミリー席 4,000円

幕見席（当日券のみ） 5,000円

※ファミリー席は18歳以下のお子様連れのお客様のみ購入可能（要入場時の証明書提示）

※ファミリー席は1人1枚必要です。お子様、保護者様2名様の場合は2枚ご購入いただきます。

※２歳以下、膝上観劇無料

※年齢制限はございません

※幕見席は1幕のみ、2幕のみのお席で公演当日のみの販売となります。幕間休憩時に入替がありますので、一旦客席、ロビーからご退出頂きます。

一般発売：10月１０日（金）

＜お取り扱い＞

◆リンクス公式申込フォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/4d68bf05338495

◆ぴあ（Pコード：536-811）https://w.pia.jp/t/xmas2025/

※セブンイレブン店頭

◆e+(イープラス)：https://eplus.jp/xmas2025/

※ファミリーマート店内

◆ローソン(Lコード：36096)：https://l-tike.com/xmas2025/

※ローソン、ミニストップ店内Loppi

【お問合せ】

サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）

公演公式HP：https://artistslinks.com/?p=1061

主催公式X：https://x.com/artistslinks

【企画・製作・主催】

商号 ： 合同会社アーティストエージェント リンクス

URL ： https://artistslinks.com/