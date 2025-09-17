フィリピンへの6店舗目出店に関するお知らせ【NITORI Eastwood Mall店】
株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2025年9月25日（木）にフィリピン6店舗目として「NITORI Eastwood Mall店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
ニトリグループの店舗としては1042店舗目の出店となります。
Eastwood Mallは、ITパークと住宅・商業施設を融合した先進的な施設です。24時間営業のレストランやカフェが多く、夜遅くまで楽しめるライフスタイルモールです。
「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。
【店舗概要】
・店名 ：NITORI Eastwood Mall店
(ニトリ イーストウッドモールてん)
・所在地 ：Unit A308, A309-A311, Third Floor, Eastwood Mall, Eastwood City, Barangay
Bagumbayan, Quezon City 1110
・店舗面積：約440坪
・開店日 ：2025年9月25日(木)オープン
・営業時間：10:00 ‐ 22:00