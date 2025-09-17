フィリピンへの6店舗目出店に関するお知らせ【NITORI Eastwood Mall店】

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2025年9月25日（木）にフィリピン6店舗目として「NITORI Eastwood Mall店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

ニトリグループの店舗としては1042店舗目の出店となります。

Eastwood Mallは、ITパークと住宅・商業施設を融合した先進的な施設です。24時間営業のレストランやカフェが多く、夜遅くまで楽しめるライフスタイルモールです。

「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。

【店舗概要】

・店名 ：NITORI Eastwood Mall店

(ニトリ イーストウッドモールてん)

・所在地 ：Unit A308, A309-A311, Third Floor, Eastwood Mall, Eastwood City, Barangay

Bagumbayan, Quezon City 1110

・店舗面積：約440坪

・開店日 ：2025年9月25日(木)オープン

・営業時間：10:00 ‐ 22:00