フィリピンへの6店舗目出店に関するお知らせ【NITORI Eastwood Mall店】

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2025年9月25日（木）にフィリピン6店舗目として「NITORI Eastwood Mall店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。


ニトリグループの店舗としては1042店舗目の出店となります。


Eastwood Mallは、ITパークと住宅・商業施設を融合した先進的な施設です。24時間営業のレストランやカフェが多く、夜遅くまで楽しめるライフスタイルモールです。


「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。　





【店舗概要】


・店名　　：NITORI Eastwood Mall店


　　　　　　(ニトリ　イーストウッドモールてん)


・所在地　：Unit A308, A309-A311, Third Floor, Eastwood Mall, Eastwood City, Barangay


　　　　　　Bagumbayan, Quezon City 1110


・店舗面積：約440坪


・開店日　：2025年9月25日(木)オープン


・営業時間：10:00 ‐ 22:00