本日発売！『PMC Vol.38』。表紙・キタニタツヤ2万字インタビュー＆100Q＆関係者証言。ano、ナナヲアカリ、FUNKEY MONKEY BΛBY’Sらインタビュー

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.38』

キタニタツヤが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.38』が本日発売。

表紙・巻頭は、キタニタツヤ。特集では、2万字に及ぶロングインタビュー、100Q（100問100答）でメジャーデビューから5年を迎えるキタニの多様な魅力を掘り下げるとともに、『キタニタツヤのオールナイトニッポン０（ZERO）』ディレクター、GEMNといったキタニタツヤの活動に関わる8人の証言インタビューも読み応え十分。進化するポップミュージックの現在地をお届けします。読者アンケートの結果にもご期待ください。

9月3日に東京・日本武道館でのワンマンライブを成功させたanoには、「BONE BORN BOMB TOUR」からニューシングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」までロングインタビューを実施。さらに「anoのクリエイティブにまつわる5つの質問」と題し、anoの音楽活動に欠かせないアートワークやミュージックビデオについてのこだわりについても迫ります。

メジャーデビュー7周年の節目に新曲を5曲も収録したベストアルバム『フライングベスト2』をリリースしたナナヲアカリには、SNS発でヒットを飛ばし、バズを巻き起こす自身の“ダメポップ”のこれまでとこれからを。FUNKY MONKEY BΛBY’Sには、2026年のメジャーデビュー20周年に向けて、リリース、ツアーと活動を充実させる、現在の思いを聞きました。

今号は、大規模なライブのレポートも充実。まずは、2日間で10万人を動員したMrs. GREEN APPLEの「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE～FJORD～」。神奈川・山下ふ頭特設会場で繰り広げられた圧巻のエンタテインメントショーを8000字超でレポート。続いて、結成20周年のONE OK ROCK「DETOX JAPAN TOUR 2025」より8月31日、神奈川・日産スタジアム公演を。4月からスタートした北米・南米ツアーを経て日本に凱旋。大分公演を皮切りに、初のスタジアムツアー展開中の4人が、アクシデントに見舞われながらも、最後までやり切った渾身のライブを完全レポートする。そして、8月30・31日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された「聖飢魔II vs BABYMETAL～悪魔が来りてベビメタる～」。地球デビュー40周年を迎えた貫禄の聖飢魔IIと世界的な人気を誇るBABYMETALによる世紀の対バンの模様を届ける。メタルシーンの新伝説誕生となった２DAYSをご堪能ください。

ほかにも、11月10日（月）にZepp DiverCity (TOKYO)公演を控える関西発3ピースバンド・超能力戦士ドリアン、来年1月14日（水）にZepp Haneda公演を控えるNOISEMAKERらライブシーンをにぎわせるバンドのインタビューも掲載。

タワーレコード、HMV＆BOOKS、楽天ブックスでご予約・ご購入された方には、特典としてキタニタツヤのポストカード（ショップ別絵柄違い）が付きます。数に限りがありますので、お申込みはお早めに。

■キタニタツヤ

ボカロP時代から今に至る、ポップミュージック進化論

ポップとオルタナティブを行き来しながら自分にしか生み出せないポップミュージックを目指すキタニタツヤ。ボカロP時代からニューシングル「まなざしは光」に至るまで、その進化を2万字にわたって語る。

■ano

熱狂の日本武道館で初披露。進化するanoの音楽

9月3日、初の東京・日本武道館公演を成功させたano。「ハッピーラッキーチャッピー」の好調も伝えられる中、進化するanoのアーティスト活動に迫ります。

■ナナヲアカリ

“ダメポップ”でバズを起こす、ナナヲアカリの7年の軌跡

「チューリングラブ feat. Sou」や「明日の私に幸あれ」などSNS発のヒットを飛ばすナナヲアカリが登場。メジャーデビュー7周年、ベストアルバム『フライングベスト2』を語ってもらった。

■FUNKY MONKEY BΛBY’S

2026年の20周年に向かって。再び覇気を放つ！

今年、ユニバーサルミュージックに移籍し、2026年のメジャーデビュー20周年に向かって、リリースもツアーも目白押しのFUNKYMONKEY BΛBY’Sが登場！

■Mrs. GREEN APPLE

野外ライブ「FJORD」で示した、ミセス10年の歩みと新たなる転生

メジャーデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが2日間で計10万人を動員した野外ライブ

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～」を開催。同ライブレビューを

8000字超でお届け！

■ONE OK ROCK

命を燃やし、やり切った！ 8.31の日産スタジアム

すでに伝説と化した、8月31日のONE OK ROCK「DETOX JAPAN TOUR 2025」

神奈川・日産スタジアム公演を完全レポート！

■聖飢魔II×BABYMETAL

メタルシーンの新伝説を生んだ、聖飢魔IIとBABYMETALの共鳴

奇跡的な邂逅から日本のメタルシーンに衝撃を起こしたエンディングまで。8月30・31日に開催された「聖飢魔II vs BABYMETAL～悪魔が来たりてベビメタる～」をレポート！

■超能力戦士ドリアン

Zepp DivrtCity公演も発表した、注目の超能力戦士ドリアンが登場！

チケットぴあの推し、関西発の3ピースバンド超能力戦士ドリアンが登場。

全国ツアー「はちゃめちゃ！サイエンスラボ」がスタートする彼らに話を聞いた。

■NOISEMAKER

来年の“お祭り”に向かって。結成20周年を経たNOISEMAKERの現在地

チケットぴあの推し、NOISEMAKERが登場。来年の東京・Zepp Haneda（TOKYO）公演や主宰する「KITAKAZE ROCK FES.」など話を聞いた。

■PMC COLUMN

◎PICK UP! NEW MUSIC SIRUP／Lola Young

◎Chim↑Pom from Smappa Group 「エリイの国の人」

■購入特典ポストカード（ショップ別絵柄違い）

タワーレコード購入特典ポストカードHMV＆BOOKS購入特典ポストカード楽天ブックス購入特典ポストカード

【コンテンツ】

特集：進化するポップミュージック

◎キタニタツヤ

ボカロP時代から今に至るポップミュージック進化論

8 Interviews about Kitani Tatsuya

キタニタツヤとのユニットGEMN・中島健人の証言

『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』ディレクターの証言

サポートメンバー、秋好、齋藤、平畑、佐藤の証言

アートディレクター、クワハラヨシユキの証言

TVアニメ『薫る花は凛と咲く』プロデューサーの証言

キタニタツヤがぴあ名物100Qに挑戦！

読者アンケート

◎ano

熱狂の日本武道館で初披露。進化するanoの音楽

+anoのクリエイティブにまつわる5つの質問

◎ナナヲアカリ

“ダメポップ”でバズを起こす。ナナヲアカリの7年の軌跡

◎FUNKY MONKEY BΛBY’S

2026年の20周年に向かって。再び覇気を放つ！

◎Mrs. GREEN APPLE

野外ライブ「FJORD」で示した、ミセス10年の歩みと新たなる転生

◎ONE OK ROCK

命を燃やし、やり切った！ 8.31の日産スタジアム

◎聖飢魔II × BABYMETAL

メタルシーンの新伝説を生んだ、聖飢魔IIとBABYMETALの共鳴

◎PICK UP! NEW MUSIC SIRUP／Lola Young

◎PIA SPECIAL PICK UP！

超能力戦士ドリアン インタビュー／NOISEMAKER インタビュー

◎Chim↑Pom from Smappa Group 「エリイの国の人」

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol38』

定価：1,320円(本体1,200円+税)

発売日：2025年9月17日(水)

仕様：A4変型 112P オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

＜ご購入＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b667407.html

タワーレコード https://tower.jp/item/6953038

HMV＆BOOKS https://www.hmv.co.jp/product/detail/16177886

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18361016/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645715 ほか