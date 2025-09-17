アナウト株式会社　創業５周年を迎え、ミッション・ビジョン・バリューを策定

アナウト株式会社

人工知能を活用した外科医療手術支援AIシステムを開発するアナウト株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役 小林直）は、2020年7月の創業から5周年を迎え、ミッション・ビジョン・バリューを策定したことをお知らせいたします。

外科手術視覚支援プログラム『EUREKA(TM) α』は、日本初の“手術視覚支援AI”医療機器として医薬品医療機器総合機構（PMDA）の薬事承認*を得て販売を開始しており、教育用・研究用の『EUREKA(TM)X』も国内外から引き合いが増大し、今年度末までにグローバルで累計50を超える施設への導入を見込んでおります。

*販売名：外科手術視覚支援プログラム Eureka α 承認番号：30600BZX00061000

会社と製品の成長に伴い、従業員も共通の価値観や行動規範のもと成長を続けていくため、このミッション・ビジョン・バリューは、各部署から集まった従業員の意見も踏まえる形で完成いたしました。

これからの５年もさらに大きく飛躍していくために、海外拠点設立も見据え、メディカル、エンジニアリング、ビジネスなど各分野で共に外科医療の新しい風景を実現する仲間との出会いを求めており、採用活動も強化してまいります。

■MISSION

外科手術を必要とする全ての患者さんに、今まで以上の安全と安心を届ける。

■VISION

外科医のパートナーとして、人体の正確な認識と理解に根ざした進歩的な外科手術の姿を共に実現する。

これにより、高い安全性が約束された未来の手術室の風景を創造する。

■VALUES

Art & Technology

創造性と先進的な技術を融合し、イノベーションを生み出す

Think Big & Move Fast

大胆かつ軽やかに動き、社会にインパクトをもたらす

Surgeon Trust

一貫性と透明性をもって、ユーザーやパートナーの信頼を築く

Patient Obsession

患者さんはつねに”ここにいる”

Unity

互いに尊重し支え合い、共に成長する

Takumi

日本品質に誇りを持ち、専門性を磨く

■MISSION

Striving to provide unprecedented safety and peace of mind to every patient in need of surgery.

■VISION

At Anaut, we work together with surgical experts to realize a progressive vision of surgery rooted in accurate recognition and understanding of the human body.

■VALUES

Art & Technology

Create meaningful innovation by blending creativity with scientific excellence.

Think Big & Move Fast

Act boldly. Move fast to make real-world impact.

Surgeon Trust

Earn trust from our users/collaborators through transparency and consistency.

Improve the surgeon’s workflow and surgical experience.

Patient Obsession

Relentlessly pursue better outcomes for every patient.

Unity

Respect individuality, support each other, and grow together.

Takumi 匠

Pursue mastery through Japanese quality and craftsmanship.

アナウト株式会社（Anaut Inc.）について

“A nautical mission in the ocean of anatomy” (人体という大海原における探索的なミッション)を目指して、外科医複数名、エンジニア、事業のエキスパートにより2020年7月に設立され、国内外の30以上の高度医療機関と共同研究を実施、人工知能技術を始めとする工学技術と人体を深く理解しながら患者を救う外科医療を融合し、革新的なプロダクトを生み出しました。

詳細はホームページ https://anaut-surg.com/ をご覧ください。

お問い合わせ先

企業概要及び採用に関するお問い合わせ

アナウト株式会社 事業開発部

担当：細見

info@anaut-surg.com

製品に関するお問い合わせ

アナウト株式会社 セールスマーケティング部

担当：宮崎 玉谷

sales-marketing@anaut-surg.com