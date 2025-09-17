【SWAG（スワッグ）】ブランドアンバサダー白濱亜嵐さんの新ビジュアル解禁！遊び心あふれる世界観でコーラウォッシュの爽快感を表現

株式会社トリクル

オーラルケアブランド「SWAG（スワッグ）」は、新商品「COLA WASH（コーラウォッシュ）」の世界観を表現した白濱亜嵐さんの新ビジュアルを公開。サイン入りオフショットチェキが当たるSNSキャンペーンも同時開催中です。

■新ビジュアルについて

SWAG（スワッグ）は、ブランドアンバサダーを務める白濱亜嵐さんの新ビジュアルを公開いたしました。

今回のビジュアルは、遊び心あふれるライフスタイルを背景に、自由で解放的な世界観をテーマに撮影。鍛え上げられた白濱さんのボディラインと爽やかな魅力を生かした表現で、ブランドの持つ爽快感を伝えています。

■新ビジュアル公開と同時にキャンペーンを開催！

～公式X（旧Twitter）にて、サイン入りチェキと新商品が当たる特別企画～

ブランドアンバサダーである白濱亜嵐さんの新ビジュアル解禁を記念し、2025年9月17日（水）から10月1日（水）の期間、公式X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施いたします。

ご参加いただいた方の中から抽選で、白濱亜嵐さん直筆サイン入りオフショットチェキと、新商品「COLA WASH（コーラウォッシュ）」を5名様にプレゼントいたします。

・キャンペーン概要

期間：2025年9月17日（水）～10月1日（水）



・応募方法

１.公式アカウント（@SWAG_SNS：https://x.com/swag_sns）をフォロー

２.投稿内の選択肢をタップして投稿

・賞品

白濱亜嵐さんサイン入りオフショットチェキ

新商品「COLA WASH（コーラウォッシュ）」

※当選者へはDMにてご連絡させていただきます。

■出演者プロフィール

白濱 亜嵐（しらはま あらん）

2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE パフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。GENERATIONSのリーダーも務め、EXILE / PKCZ(R)と兼任しながら活動している。俳優としての主な出演作は、「泣くな研修医」（‘21）、「真夏のシンデレラ」（‘23）、映画「ひるなかの流星」（‘17）、「コンフィデンスマンJP プリンセス編」（‘20）など。2021年10月には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 JAPAN 2021」で世界に影響を与える30歳未満の30人に選出され、受賞セレモニーに登壇。2023年2月に、自身のルーツであるフィリピンと日本の「架け橋」となるべく、フィリピン観光大使に就任。4月には、海外でのソロデビューを実現。さらに同年12月8日にはALAN SHIRAHAMA名義で日本でのソロデビューを果たした。また2024年1月より12ヶ月連続で配信リリース中の他、「ASIA TOUR "null" 2024」と称してアジアを中心としたDJツアーも開催。近年では楽曲制作も手掛けており、様々なアーティストに楽曲提供するなど、国内外でマルチに活動の場を拡げている。

■商品概要

・商品名：SWAG COLA WASH

（スワッグ コーラウォッシュ）

・発売日：2025年9月17日より順次販売

※一部店舗では9月上旬から販売開始。

・価格：330円（税込）

・容量：12ml × 5本

・販売先：各ECサイト、全国のバラエティストア、全国のドラッグストア

・使用方法：封を切って1包分（12ml）を口に含み、20秒ほどゆすいでから吐き出してください。使用後、汚れ残りが気になる方は水ですすいでください。※開封時に中身が飛び出ることがありますのでご注意ください。

・注意事項：内服液ではありませんので、飲まないでください。口中の異常、発疹等のアレルギー、ぜんそく等の症状があらわれたり、異常を感じた場合は使用を中止し医師に相談してください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

■『SWAG』ブランド概要

『SWAG（スワッグ）』は“So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH. （それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！）”をコンセプトに掲げたオーラルケアブランドです。歯ブラシ、舌クリーナー、歯磨き粉、マウスウォッシュの6商品をラインナップ。西海岸の自由でヘルシーなムードにインスパイアを受けたデザインが特徴で、FSC認証紙のパッケージを導入。歯ブラシと舌クリーナーのパッケージには、廃加工した再生樹脂を採用し、環境にも配慮しております。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト ：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram ：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X ：https://x.com/swag_sns

公式LINE ：https://lin.ee/8qEWhdm

